Tres personas murieron por ataques con arma blanca en Medellín este puente festivo

La violencia estuvo presente este puente festivo en Medellín. En casos ocurridos en el Centro (comuna 10) y la comuna de Belén (16), las autoridades registraron dos asesinatos y un deceso producto de un ataque ocurrido el pasado 30 de diciembre. El primer caso se registró el pasado domingo 11 de enero en el barrio Boston, en la comuna de La Candelaria, cuando a las 7:28 de la mañana agentes de la Sijín de la Policía y un fiscal realizó el levantamiento de un hombre de más de 30 años asesinado en plena vía pública.

Lea también: ¿Lo mataron por una limosna? Don Sergio murió al parecer tras haber sido atacado por un habitante de calle en el Centro De acuerdo con las primeras pesquisas, la víctima fue herida varias veces con un arma blanca, al parecer a manos de dos personas. Las autoridades creen que el fallecido sería un hombre en situación de calle.

Gracias a la rápida reacción e investigaciones de las autoridades, poco después del crimen fueron detenidas dos personas como principales sospechosas. El segundo caso ocurrió también el pasado domingo en el barrio Belén, cuando las autoridades fueron informadas de un ataque a través de la línea de emergencias 123. Siga leyendo: Un operativo encubierto en Bello terminó en balacera y con un capturado, ¿qué pasó? Hacia las 5:44 de la tarde, efectivos de la Policía y la Fiscalía llegaron a la escena del crimen para inspeccionar los restos mortales de un joven de más de 20 años, quien también fue herido con un arma cortopunzante.

Por este caso, también se detuvo a un sospechoso. Según precisó la Secretaría de Seguridad de Medellín, tanto en el homicidio ocurrido en el Centro como el de Belén todavía no ha logrado establecerse la identidad de las víctimas. Finalmente, y en un caso que venía desarrollándose desde el pasado 30 de diciembre de 2025, el pasado sábado 10 de enero falleció en un hospital un hombre de 68 años que había sido herido con un arma blanca. Le puede interesar: Insólito operativo de los bomberos en Medellín: quitaron un panal de abejas que apareció dentro de un taxi Pese a que desde el día del ataque la víctima estaba bajo cuidados médicos, esta no logró reponerse a la gravedad de sus heridas.