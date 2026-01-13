Tres personas murieron por ataques con arma blanca en Medellín este puente festivo

La violencia estuvo presente este puente festivo en Medellín. En casos ocurridos en el Centro (comuna 10) y la comuna de Belén (16), las autoridades registraron dos asesinatos y un deceso producto de un ataque ocurrido el pasado 30 de diciembre.
El primer caso se registró el pasado domingo 11 de enero en el barrio Boston, en la comuna de La Candelaria, cuando a las 7:28 de la mañana agentes de la Sijín de la Policía y un fiscal realizó el levantamiento de un hombre de más de 30 años asesinado en plena vía pública.