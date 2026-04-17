Capturaron a arrendador que mató a su inquilino en Medellín y provocó incendio para ocultar el crimen

Un hombre de 33 años fue capturado en las últimas horas como presunto autor de un crimen que bien podría servir para el argumento de una película de terror: habría matado a una persona y luego, para maquillar lo sucedido, habría provocado un incendio.

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Los hechos, que son materia de investigación, ocurrieron el pasado lunes, 13 de abril, cuando el hoy procesado aparentemente ingresó a la habitación que le tenía arrendada a una persona que sufría una discapacidad auditiva y que luego se convertiría en su víctima.

Según consignó en el expediente la fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín que atendió el caso, luego el arrendador atacó a esta persona en el baño del inmueble con un arma blanca hasta producirle la muerte. Posteriormente, el agresor le habría prendido fuego a la casa y se escapó.

Sin embargo, minutos después fue aprehendido en flagrancia por varios agentes de la Policía, todavía vistiendo las prendas impregnadas de sangre, que supuestamente correspondería a la del hombre asesinado.

También de acuerdo con elementos que hacen parte del proceso, se habría logrado establecer el móvil del homicidio, ya que el aprehendido habría tenido altercados previos con su víctima porque abusaba del costo en el canon de arrendamiento.

Pero además, en varias ocasiones habría ingresado al domicilio para sustraer las pertenencias al arrendatario.

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Los cargos por los que deberá enfrentar la acción de la justicia son presunto homicidio agravado e incendio. Un juez le dictó medida de aseguramiento intramural mientras que avanza el proceso judicial, pues conceptuó que podría implicar peligro para la sociedad o fugarse.