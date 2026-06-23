Asesinaron a gringo en apartamento del barrio Estadio, Medellín: señalan a cuatro mujeres que conoció en el Lleras

Después de una noche de fiesta, el estadounidense Jean Roody Dagobert llegó al apartamento que había alquilado mediante una aplicación con cuatro mujeres que conoció esa misma noche en el Parque Lleras. Sin embargo, este extranjero fue asesinado, al parecer, por estas mujeres, quienes le robaron sus pertenencias.
El crimen ocurrió en la madrugada del pasado lunes en la carrera 76A con la calle 48C, en una casa del barrio Estadio, en la comuna 11 (Laureles-Estadio), en el occidente de Medellín. Este hombre de 36 años había alquilado esta propiedad en compañía de un hermano y otros dos amigos.