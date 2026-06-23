Asesinaron a gringo en apartamento del barrio Estadio, Medellín: señalan a cuatro mujeres que conoció en el Lleras

Después de una noche de fiesta, el estadounidense Jean Roody Dagobert llegó al apartamento que había alquilado mediante una aplicación con cuatro mujeres que conoció esa misma noche en el Parque Lleras. Sin embargo, este extranjero fue asesinado, al parecer, por estas mujeres, quienes le robaron sus pertenencias. El crimen ocurrió en la madrugada del pasado lunes en la carrera 76A con la calle 48C, en una casa del barrio Estadio, en la comuna 11 (Laureles-Estadio), en el occidente de Medellín. Este hombre de 36 años había alquilado esta propiedad en compañía de un hermano y otros dos amigos.

A la misma llegó en las primeras horas de este lunes en compañía de las cuatro mujeres que había conocido en el Parque Lleras, en la comuna 14 (El Poblado), suroriente de Medellín, con el fin de continuar con la celebración. Entérese: A ciudadano belga le robaron más de $170 millones en Laureles, Medellín, luego de una cita con una mujer Una de las personas que estaba ocupando este apartamento vio que Jean Roody se había quedado dormido con una de estas mujeres en su habitación, lo cual en un principio no les pareció extraño. Sin embargo, los comportamientos de las otras mujeres sí generaron sospechas en esta persona. Por esta razón decidió volver a entrar en horas de la madrugada y se encontró con que este norteamericano no tenía en su poder una cadena de oro que llevaba todo el tiempo, por lo que alertó a las otras personas que estaban en este apartamento para impedir que las mujeres pudieran escapar. Le puede interesar: Cayó hombre que robaba fincas en el Oriente antioqueño: es señalado de hurtarle 500.000 dólares en bitcoins a un francés Al darse cuenta que fueron sorprendidas cometiendo este hurto, dos de las mujeres salieron por la puerta y otras dos saltaron por el balcón del segundo piso de esta propiedad para emprender la huida, pero una de ellas fue alcanzada por estos norteamericanos.