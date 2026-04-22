Medellín exaltó a 500 recicladores: recuperaron más de 86.000 toneladas en 2025

La Alcaldía de Medellín anunció que 500 recicladores de oficio fueron exaltados durante una jornada especial realizada en el Parque Norte, en Medellín.

El evento incluyó actividades recreativas, una feria de servicios, un acto cultural y la entrega simbólica de dotación, destacando el papel clave de esta población en la sostenibilidad ambiental de la ciudad.



Como parte del homenaje, cinco recicladores recibieron un reconocimiento especial por su trayectoria y aporte a la comunidad.

La iniciativa también buscó visibilizar su trabajo dentro de la estrategia institucional Medellín es como Vos, promoviendo su inclusión social y el fortalecimiento de la economía circular.

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De acuerdo con el censo más reciente, 3.481 recicladores ejercen su labor de manera formal, mientras que 1.585 lo hacen informalmente.

Actualmente, Medellín cuenta con 34 organizaciones de recicladores, de las cuales 27 están registradas como prestadoras del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento.



Esta estructura ha permitido mejorar la trazabilidad de los residuos y consolidar una red que reincorpora materiales a la cadena productiva, generando ingresos para miles de familias.

Uno de los puntos más relevantes del balance presentado por el Distrito es el impacto ambiental y económico que tiene el reciclaje en la ciudad.