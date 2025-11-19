Catorce años de cárcel para hombre se hizo pasar por mujer en redes y abusó sexualmente de una menor en Medellín

Durante dos meses, una menor de 14 años se contactó con una “mujer” a través de una red social, con quien comenzó a tener un acercamiento para ganarse su confianza. Tras varios días de diálogo, la víctima accedió a compartirle fotos íntimas, pensando que se trataba de una conversación entre amigas, sin darse cuenta que detrás de ese perfil estaba un hombre con turbias intenciones.
Así lo estableció la Fiscalía, que dio a conocer la condena de 14 años de prisión en contra de esta “mujer” por los delitos de acceso carnal violento y extorsión en contra de la adolescente por los hechos registrados entre mayo y junio de 2024, tiempo en el que se dio el primer contacto entre víctima y victimario y todas las vulneraciones contra la dignidad de la menor de edad.