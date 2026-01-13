Aguaceros en Medellín cobraron su primera víctima del 2026: hallaron un cuerpo en una quebrada de Villa Liliam

Los aguaceros en Medellín ya tienen su primera víctima de este nuevo año. Se trata de un hombre que fue arrastrado por una creciente súbita en el barrio Villa Liliam, oriente de Medellín, y que fue encontrado en la mañana de este martes en la corriente de una quebrada de este sector.
De acuerdo con Carlos Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (Dagrd), los hechos se registraron en la tarde de este lunes, cuando la corriente de agua se llevó a esta persona, en conjunto con la afectación de varias viviendas y una vía, y desde entonces se le perdió el rastro.