Cuando el Museo de Antioquia fue el Palacio que resguardaba el poder en Medellín

En la parte trasera del Palacio Municipal, en donde hoy funciona el Museo de Antioquia, todavía sobrevive una placa en mármol instalada en 1953 en la que se plasmaron los diez mandamientos que debían cumplir los funcionarios públicos en Medellín.
“La vida es amable y buena. No amargue usted la suya y la ajena con palabras descorteses o con actitudes desapacibles”, “No olvide usted nunca que todas las obras y dependencias del Municipio son del pueblo, que el pueblo las sostiene y que usted no es sino un servidor”, decían algunos de ellos, que al final se resumían en uno solo: “Trate usted al público como quisiera que lo trataran a usted”.
La idea de construir un gran edificio para la Alcaldía de Medellín comenzó a discutirse por lo menos desde 1917 y no estuvo exenta de polémica. Una de las primeras referencias que aparecen en la prensa sobre el proyecto salió en una breve noticia de la edición del 24 de enero de este diario, en la que se referenciaba cuando el Concejo de Medellín autorizó nombrar una comisión para estructurar el proyecto. En junio de ese mismo año, luego de dos debates, esa corporación aprobó abrir un concurso público con un premio de 800 pesos para los planos y otros 800 para los detalles.