Hay campanas por las calles de Medellín: suénelas y pregone una buena noticia

Si por estos días ve una o varias campanas instaladas en diferentes puntos de Medellín, no se asuste, no es que vaya a pasar algo malo, todo lo contrario: es para que las haga sonar y le cuente a los demás todo lo bonito que pasa en la ciudad. En eso consiste la nueva iniciativa de la alcaldía y su Secretaría de Cultura, quienes han dispuesto estos elementos sonoros en algunos sitios de la capital antioqueña con el objetivo de que las personas no se queden con lo bueno que les pasa, sino que lo compartan y se sientan orgullosos de ello. Lea más: Días del Libro cumple 20 años: Héctor Abad, Sara Jaramillo y Víctor Gaviria, invitados estrella esta edición “Queremos seguir llevando este espacio para que reconozcamos y hagamos más visibles todas esas acciones ejemplares que ocurren en la ciudad. Estas campanas estarán rotando por diferentes lugares del Distrito. Invitamos a la ciudadanía a acercarse e interactuar con esos gestos de solidaridad y respeto que hacen parte de la cotidianidad”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

Un pendón acerca de la nueva campaña de cultura ciudadana “Que se oiga todo lo bonito que pasa en Medellín”. FOTO Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con el Distrito, cada vez que suene una de esas campanas se abrirá una invitación para que la comunidad hable y escuche, siendo esta una forma de fortalecer la convivencia y reparar la confianza que muchas veces se puede ver fracturada por diferentes situaciones del día a día. Las campanas se instalarán inicialmente en la Plazoleta de la Alpujarra, las estaciones del metro Poblado y Santo Domingo, la salida de la Universidad Pontificia Bolivariana en la 70, el Parque de la Vida ubicado en la comuna 10 La Candelaria, el Pueblito Paisa y en San Antonio de Prado. La idea es que más adelante cada comuna y corregimiento tenga una. Esta nueva iniciativa se suma al programa ‘Medellín es como Vos’, un espacio diseñado para mejorar la cultura ciudadana y fortalecer la comunicación entre los habitantes de la capital antioqueña. Entérese: La profe Olga, la física de El Santuario, Antioquia, que es docente en China Lo que se pretende con esta nueva estrategia, según la alcaldía, es reconocer lo valioso de lo simple: un saludo, una sonrisa a alguien, un gesto de cariño, un agradecimiento, y que todo lo que bonito que acontece en Medellín, por pequeño que sea, se cuente con la misma euforia que las grandes noticias.

Más personas tocando una de las campanas instaladas en el centro de la ciudad. FOTO Alcaldía de Medellín.