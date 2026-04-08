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Hay 50.000 cupos para viajar más barato en el metro de Medellín: requisitos y cómo aplicar

El tiquete con tarifa diferencial permite hacer hasta 60 viajes por mes sin restricción horaria.

  • Los interesados tiene plazo de inscribirse para acceder al beneficio hasta el próximo 13 de abril a las 4:00 p.m. FOTO Metro de Medellín.
    Los interesados tiene plazo de inscribirse para acceder al beneficio hasta el próximo 13 de abril a las 4:00 p.m. FOTO Metro de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Si usted es estudiante y beneficiario de los Fondos Sapiencia y Matrícula Cero de Medellín y quiere viajar más barato, no puede dejar pasar esta información. El Distrito anunció que se abrió la segunda convocatoria del tiquete metro, una estrategia liderada por el Área Metropolitana con la que se pretende garantizar la permanencia de los alumnos en los colegios y las instituciones de educación superior, facilitándoles su movilidad.

Lea más: Tranvía de Ayacucho cumplió 10 años: más de 83 millones de viajes al Oriente en una década

En total son 50.000 cupos que se van a asignar durante cuatro convocatorias. La primera se realizó en febrero, y este mes de abril inició la segunda etapa. Los estudiantes seleccionados podrán disfrutar de una tarifa de $1.600 por viaje, con un cupo de hasta 60 trayectos al mes, sin ninguna restricción de horario.

Si usted está interesado y quiere aplicar, primero debe cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 10 y 28 años -a excepción de personas con discapacidad que lo puedan probar a través de un certificado-, residir en viviendas de estrato 1, 2 y 3 y vivir a más de un kilómetro de su lugar de estudio.

Entérese: Las barreras que enfrentan 123.000 personas con discapacidad para recorrer Medellín

Si cumple con todo lo mencionado anteriormente y si es beneficiario de los Fondos Sapiencia y Matrícula Cero de la Alcaldía de Medellín, puede inscribirse en el portal sapiencia.gov.co. Los otros interesados que no pertenezcan a estos programas, pueden aplicar en las instituciones de educación superior.

Cabe aclarar que el beneficio es de uso personal e intransferible, y su cesión puede derivar en sanciones a la persona involucrada. Los interesados tienen plazo de inscribirse hasta el próximo 13 de abril a las 4:00 p.m.

Aquellos que obtuvieron el beneficio del tiquete metro en la primera convocatoria y quieren tenerlo de nuevo, deben realizar otra vez el mismo proceso.

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