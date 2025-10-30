Hallaron muerto al hombre señalado de asesinar a una mujer sobre una moto en la comuna 13, Medellín

En una zona boscosa del barrio San Michel, en la comuna 13 (San Javier), las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Luis Miguel Zapata Ossa, de 21 años, el hombre señalado de asesinar a Yuri Alejandra Pineda Cabueñas, de 19 años, en las afueras de un conjunto residencial del barrio Eduardo Santos, en esta misma zona de Medellín.
Sobre las 9:00 de la mañana de este jueves, las autoridades informaron del hallazgo del cuerpo de este hombre, quien apareció tendido sobre una zona verde. Los vecinos del sector alertaron de lo ocurrido y las autoridades acudieron al sitio para establecer plenamente qué ocurrió con este joven, de quien se había perdido el rastro tras el crimen de Yuri Alejandra.