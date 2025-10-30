Hallaron muerto al hombre señalado de asesinar a una mujer sobre una moto en la comuna 13, Medellín

Sobre las 9:00 de la mañana de este jueves, las autoridades informaron del hallazgo del cuerpo de este hombre, quien apareció tendido sobre una zona verde. Los vecinos del sector alertaron de lo ocurrido y las autoridades acudieron al sitio para establecer plenamente qué ocurrió con este joven, de quien se había perdido el rastro tras el crimen de Yuri Alejandra.

En una zona boscosa del barrio San Michel, en la comuna 13 (San Javier), las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Luis Miguel Zapata Ossa, de 21 años, el hombre señalado de asesinar a Yuri Alejandra Pineda Cabueñas, de 19 años, en las afueras de un conjunto residencial del barrio Eduardo Santos, en esta misma zona de Medellín.

Las autoridades lo encontraron muerto, con múltiples heridas de arma blanca en su cuerpo. Las autoridades tratan de establecer si alguna estructura criminal de la zona lo habría asesinado por cuenta del homicidio de esta joven, quien residía en un conjunto residencial del barrio Eduardo Santos, donde fue abordada por dos hombres que iban en una moto.

El crimen de Yuri Alejandra ocurrió a las 6:30 de la tarde del pasado miércoles en la calle 43BB con la calle 120B, en este barrio del occidente de Medellín, cuando estos dos hombres la subieron a la fuerza al vehículo con la idea de llevársela y ella en medio del forcejeo, los hizo caer. Cuando aún estaban sobre el vehículo, el parrillero, quien sería Luis Miguel, le propinó 16 puñaladas en la espalda y la cabeza.

Luego de este ataque, los dos victimarios de Yuri Alejandra escaparon, mientras que esta mujer agonizaba. Los vecinos del sector la montaron en un taxi y la trasladaron a la Unidad Intermedia de San Javier, donde llegó sin vida por cuenta de la gravedad de las lesiones.

Yuri Alejandra y Luis Miguel sostuvieron una relación sentimental por seis meses y esta mujer tomó la decisión de dar por finalizada la relación debido a comportamientos “tóxicos” y violentos por parte de este hombre, hecho que había ocurrido hace un mes.

Desde entonces se habrían presentado hechos de acoso e intimidaciones, tanto físicas como a través de las redes sociales. De hecho, una semana antes hubo un altercado en el que intervino la Policía y que acabó con un comparendo del Código Nacional de Policía.

Sobre el presunto homicida y fallecido, las autoridades indicaron que tenía antecedentes por el delito de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años, en hechos denunciados el pasado 29 de julio.