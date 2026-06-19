$!Habitantes de calle del Bronx, en Medellín, jugarán su propio mundial de fútbol

Serán 10 equipos, cada uno uniformado con las camisetas de México, Holanda, Croacia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Japón, Francia, Alemania y, por supuesto, la colombiana, los que disputarán los partidos en las canchas de los Centros de Desarrollo de Medellín (CDS), de La Candelaria, a partir de las 11:00 a. m. Estos son los lugares de la Alcaldía en los que se atiende a la población en condiciones de calle.

Más de 500 habitantes de calle de Medellín vivirán, este sábado 20 de junio, un día diferente dentro de su cotidianidad: el primer mundialito de fútbol callejero del Bronx, la zona más compleja del Centro de Medellín, donde confluyen, entre otras problemáticas, la mendicidad, la drogadicción, el microtráfico, los atracos y diferentes tipos de violencias.

A pesar del interés que el mundialito del Bronx ha despertado en Medellín, el encuentro deportivo será la excusa para llevarles una jornada lúdica recreativa y de apoyo psicosocial a estar personas agobiadas por los problemas de salud mental y la drogadicción.

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Al menos, así lo comenta el promotor de la actividad, Eric Yulián García, un licenciado en Educación y especialista en Educación, Cultura y Política, que dedicó su vida a esta población ya investigar sobre la problemática y las circunstancias que los llevaron a una de las peores condiciones sociales.

“Les vamos a dar la camiseta, nos los llevamos a comer. El Mundial de Fútbol es un fenómeno que hoy reúne a diferentes culturas en el mundo, y no es solo para practicar o jugar detrás de un balón, sino para compartir . Por ejemplo, los argentinos hacen un asado, van y comparten en determinado lugar. Entonces, dije: ‘nos reunimos y hagamos el primer mundial de fútbol callejero en el corazón del Bronx’", explicó García.

Durante la jornada, además de los encuentros futboleros, García comenta que habrá atención integral, barbería y un sancocho para degustar entre participantes y público.

“Vamos a entregar ropa, a llevar duchas para bañarlos, a jugar, a regalar empatía. Vamos a decir: aquí estamos, disfrutamos esto que vive el mundo con ustedes, los habitantes de la calle que no los miran, que nadie les sonríe, que todo el mundo los esquiva, que huelen maluco, con quienes la gente es indiferente. Hagamos la diferencia de tanta indiferencia", agregó el promotor de la actividad.

En 2019, el DANE reportó que en Medellín había, aproximadamente, 3.500 habitantes de calle. El Concejo hizo un censo y descubrió que en 2024 estaban en la ciudad más de 9.000. Hoy, según García, se habla de una cifra superior a las 12.000 personas.

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La Administración Distrital registró, en 2025, más de 8.000 habitantes en situación de calle. El alcalde Federico Gutiérrez, se refirió a esto como una problemática que se ha desbordado en los últimos años.

“Nosotros les ofrecemos los proyectos sociales, yo voy y hablo con ellos muchas veces en las calles y les digo: ‘vengan a recuperar sus vidas’. Hemos logrado recuperar a muchos con tratamiento, y con sus familias, pero hay quienes me dicen: yo ya no soy capaz de salir de esto. Han perdido sus vidas, tienen graves problemas de adicción y de salud mental", aseguró, en diciembre pasado, el alcalde de Medellín.