$!Habitantes de calle del Bronx, en Medellín, jugarán su propio mundial de fútbol

Más de 500 habitantes de calle de Medellín vivirán, este sábado 20 de junio, un día diferente dentro de su cotidianidad: el primer mundialito de fútbol callejero del Bronx, la zona más compleja del Centro de Medellín, donde confluyen, entre otras problemáticas, la mendicidad, la drogadicción, el microtráfico, los atracos y diferentes tipos de violencias.
Serán 10 equipos, cada uno uniformado con las camisetas de México, Holanda, Croacia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Japón, Francia, Alemania y, por supuesto, la colombiana, los que disputarán los partidos en las canchas de los Centros de Desarrollo de Medellín (CDS), de La Candelaria, a partir de las 11:00 a. m. Estos son los lugares de la Alcaldía en los que se atiende a la población en condiciones de calle.