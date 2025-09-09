A habitante de calle le rociaron gasolina y la quemaron viva en Barrio Antioquia, Medellín

Una habitante de calle que se encontraba durmiendo dentro de un cambuche en la canalización del Barrio Antioquia, en el suroccidente de Medellín, terminó quemada por cuenta de una persona que le roció gasolina y luego prendió fuego, dejándola gravemente herida. El presunto victimario fue capturado instantes después por la Policía.
Los hechos ocurrieron a las 2:50 de la tarde de este lunes, 8 de septiembre, en la carrera 54 con la calle 24C, en el sector La Canalización, de la comuna 15 (Guayabal), cuando el cambuche comenzó a arder y la mujer que se encontraba adentro logró salir después de un rato, aunque sufrió múltiples quemaduras en todo su cuerpo.