Guardas de Medellín serán capacitados para prevenir la explotación sexual infantil

La Alcaldía de Medellín anunció que convocó a los guardas de vigilancia de la ciudad a una jornada de capacitación que se realizará el próximo 20 de noviembre. El objetivo es fortalecer sus habilidades laborales y prepararlos para contribuir a que la capital antioqueña se consolide como un destino de talla mundial enfocado en proteger a los niños y niñas de la ciudad.
Durante el encuentro, que se desarrollará en el auditorio de Fenalco Antioquia, los asistentes conocerán el Protocolo para la Seguridad Turística,una herramienta con recomendaciones para fomentar un turismo responsable y garantizar la protección de los derechos de los menores de edad.. Además, se socializarán las líneas de atención y denuncia disponibles para reportar casos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA).