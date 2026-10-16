Tyche, primera mujer antioqueña en recibir la medalla anticorrupción del Congreso tras sus denuncias a la administración Quintero

La abogada antioqueña Gloria Patricia Jaramillo Aristizábal, conocida en redes sociales como Tyche, recibió este miércoles 14 de octubre, en el Salón Boyacá del Congreso de la República, la medalla Luis Carlos Galán Sarmiento por la lucha contra la corrupción. Las comisiones de Ética de Senado y Cámara se la habían otorgado en septiembre.
Gloria es reconocida por sus investigaciones y labor de veeduría durante la alcaldía de Daniel Quintero, cuya administración enfrenta actualmente varios procesos ante la justicia por irregularidades en diferentes entidades.
“Es la primera vez que una mujer antioqueña se gana esta medalla”, afirmó Jaramillo. Antes la habían recibido instituciones a nivel nacional y algunas personas naturales.
En Antioquia, la única persona que la ganó en 2015 fue Juan Gómez Martínez, primer alcalde por elección popular de Medellín y exdirector de EL COLOMBIANO. Esta la segunda vez que la medalla queda en el departamento.
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