Tyche, primera mujer antioqueña en recibir la medalla anticorrupción del Congreso tras sus denuncias a la administración Quintero

La abogada antioqueña Gloria Patricia Jaramillo Aristizábal, conocida en redes sociales como Tyche, recibió este miércoles 14 de octubre, en el Salón Boyacá del Congreso de la República, la medalla Luis Carlos Galán Sarmiento por la lucha contra la corrupción. Las comisiones de Ética de Senado y Cámara se la habían otorgado en septiembre. Gloria es reconocida por sus investigaciones y labor de veeduría durante la alcaldía de Daniel Quintero, cuya administración enfrenta actualmente varios procesos ante la justicia por irregularidades en diferentes entidades. “Es la primera vez que una mujer antioqueña se gana esta medalla”, afirmó Jaramillo. Antes la habían recibido instituciones a nivel nacional y algunas personas naturales. En Antioquia, la única persona que la ganó en 2015 fue Juan Gómez Martínez, primer alcalde por elección popular de Medellín y exdirector de EL COLOMBIANO. Esta la segunda vez que la medalla queda en el departamento. Entérese: “Dudo mucho de que el dinero de Quintero esté en el país”: Tyche

Cómo se eligió

La postulación empezó en el primer semestre de este año, a cargo de terceros, y compitieron cerca de 77 personas. Uno de los requisitos es que el candidato no pertenezca a una organización con la obligación de luchar contra la corrupción, sino que debe haberlo hecho de forma voluntaria y haberlo documentado. Por eso, la publicación de su libro Medellín ya no les pertenece: Bitácora de un asalto, el resultado de una investigación iniciada en 2021 sobre el deterioro institucional, la contratación pública y presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, hizo parte del reconocimiento. Hace un mes, cuando se conoció la decisión, recibió felicitaciones del alcalde Federico Gutiérrez, del gobernador Andrés Julián Rendón y de varios concejales de Medellín. La ceremonia del miércoles fue la entrega formal del pergamino y la imposición de la medalla.

“No me pertenece a mí”

Para Jaramillo, el reconocimiento es “una validación de todo este trabajo de denuncia ciudadana”. Lo extendió a quienes participaron en esa veeduría: los medios de comunicación, los movimientos de ciudad, las veedurías y las redes sociales. Dijo que la recibió en nombre de toda la ciudad, “siento que no me pertenece a mí, sino que le pertenece a la ciudad de Medellín”, afirmó. El reconocimiento llega doce días después de que un juez le impusiera casa por cárcel a Miguel Quintero, hermano del exalcalde, y para ella el momento no es casual. “Por fin avanzan los procesos, por fin hay un proceso que tiene condenas, por fin hay una medida de aseguramiento contra el hermano del exalcalde”, dijo.

Dos antioqueñas en la misma ceremonia

Ese día se entregaron dos medallas. La otra, la Pedro Pascasio Martínez a la ética republicana, es para menores de 25 años. La ganó Luisa María López, estudiante de Derecho, trabajadora y líder juvenil de Guatapé. Según Jaramillo, fue la primera vez que en esta ceremonia coincidieron dos mujeres reconocidas, ambas antioqueñas. Pidió que les tomaran una foto juntas: “Me parece muy bonito esto de dos mujeres antioqueñas recibiendo estos dos reconocimientos”.

En la misma ceremonia, otra joven antioqueña también fue reconocida. Foto: cortesía.

Facturas y expedientes

Su investigación más conocida se dio a finales de 2024, cuando analizó las facturas de la caja menor de la Alcaldía de Medellín. Según sus hallazgos, Quintero y varios de sus funcionarios habrían usado esos recursos para gastos personales suntuosos, lo que llevó a que se declarara la moción de censura contra el entonces secretario privado, Juan David Duque. Jaramillo explicó a EL COLOMBIANO que el tope de los fondos fijos ya había subido en administraciones anteriores hasta 20 salarios mínimos, pero que esta administración amplió los conceptos en los que se podían gastar. También denunció presiones a contratistas para que aportaran parte de sus pagos a la Corporación El Futuro Se Parece a Nosotros. Esos recursos habrían apoyado las aspiraciones políticas del exalcalde y de otros integrantes del movimiento Independientes. EL COLOMBIANO ha reportado que una exsecretaria de Quintero reconoció haber entregado parte de su salario a ONG del grupo. En mayo de 2025, el Concejo de Medellín también le otorgó la orden al mérito Juan del Corral por esas denuncias, tras una propuesta del concejal Santiago Narváez Lombana.

El libro

Su trabajo derivó en Medellín ya no les pertenece: Bitácora de un robo, escrito con el periodista Yamid López y el activista Julián Vásquez. El título retoma una frase que Quintero dijo el 1 de enero de 2021. El libro tiene 26 capítulos y dos anexos, con relatos sobre lo ocurrido en cada secretaría y entidad del Distrito. Jaramillo contó que dejaron por fuera temas que no tenían soporte, porque querían “un registro serio y de memoria”. Todo lo incluido se apoya en prensa local o nacional, o en expedientes judiciales. Además, aseguró que lo recaudado se dona a una fundación dedicada a la alimentación y el cuidado de la niñez, con la idea de que sirva “para reparar, en parte, los daños causados a Medellín”.

Los procesos siguen

El caso del Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí es el que más se ha movido en los últimos meses. Miguel Quintero fue imputado el 15 de septiembre por presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Se investiga una contratación de 17.656 millones de pesos entre el AMVA y los Bomberos Voluntarios de Itagüí, de la cual se habrían cobrado coimas por 2.481 millones, según la Fiscalía. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El 2 de octubre, el juez 27 Penal con funciones de control de garantías le impuso casa por cárcel. Sebastián Ortega, imputado por peculado, seguirá en libertad. La Fiscalía y el representante del AMVA apelarán, y la segunda instancia está prevista para el próximo viernes 23 de octubre. Para dicha audiencia, Quintero llega sin los abogados que lo han defendido. Santiago Trespalacios e Hilda Astrid Carvajal se apartaron del caso esta semana, y aún no se sabe quién asumirá su defensa. Lea más: Tyche y Ramos: los artífices de la moción de censura Bloque de preguntas y respuestas