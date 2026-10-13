¿Qué pasó en Rock al Parque 2026? Críticas por aglomeraciones, dificultades a la salida y asistencia al límite

La edición número 30 de Rock al Parque, celebrada este fin de semana en Bogotá, reunió a miles de asistentes alrededor de algunos de los nombres más reconocidos del rock latinoamericano, pero también abrió una discusión sobre las condiciones de seguridad y la organización del festival.

Las aglomeraciones, el retiro de asistentes que presentaron dificultades para respirar y las denuncias sobre el acceso al agua se sumaron a los cuestionamientos que circularon en redes sociales.

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Realizado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el festival contó con cuatro escenarios y 83 agrupaciones. La Alcaldía de Bogotá informó que el domingo 11 de octubre ingresaron 274.500 personas, una cifra récord para una sola jornada. Para el lunes festivo, el parque alcanzó su capacidad máxima y las autoridades cerraron el ingreso a las 8:00 p. m. para evitar que entraran más asistentes.

La magnitud de la convocatoria también puso a prueba la operación del evento. Durante el domingo se registró una aglomeración frente al escenario Plaza, donde una de las vallas metálicas de contención cedió por la presión de la multitud. Cuatro personas tuvieron que ser retiradas del lugar porque presentaban dificultades para respirar. El personal de logística y seguridad pidió en varias ocasiones que los asistentes retrocedieran para descongestionar la zona.

Las críticas a la organización también estuvieron relacionadas con los controles de ingreso y la movilidad dentro y fuera del Simón Bolívar. Según reportó Semana, algunos asistentes denunciaron que las requisas fueron superficiales y que hubo dificultades para controlar el acceso.