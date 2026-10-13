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¿Qué pasó en Rock al Parque 2026? Críticas por aglomeraciones, dificultades a la salida y asistencia al límite

Rock al Parque celebró sus 30 años en Bogotá con una asistencia récord de 561.000 personas y una programación de 83 agrupaciones en cuatro escenarios. Sin embargo, el festival recibió críticas por aglomeraciones, dificultades en los controles de ingreso y la salida del público.

  • Realizado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, Rock al Parque 2026 contó con cuatro escenarios y 83 agrupaciones. FOTO: Cortesía Alcaldía de Bogotá.
    Realizado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, Rock al Parque 2026 contó con cuatro escenarios y 83 agrupaciones. FOTO: Cortesía Alcaldía de Bogotá.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La edición número 30 de Rock al Parque, celebrada este fin de semana en Bogotá, reunió a miles de asistentes alrededor de algunos de los nombres más reconocidos del rock latinoamericano, pero también abrió una discusión sobre las condiciones de seguridad y la organización del festival.

Las aglomeraciones, el retiro de asistentes que presentaron dificultades para respirar y las denuncias sobre el acceso al agua se sumaron a los cuestionamientos que circularon en redes sociales.

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Realizado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el festival contó con cuatro escenarios y 83 agrupaciones. La Alcaldía de Bogotá informó que el domingo 11 de octubre ingresaron 274.500 personas, una cifra récord para una sola jornada. Para el lunes festivo, el parque alcanzó su capacidad máxima y las autoridades cerraron el ingreso a las 8:00 p. m. para evitar que entraran más asistentes.

La magnitud de la convocatoria también puso a prueba la operación del evento. Durante el domingo se registró una aglomeración frente al escenario Plaza, donde una de las vallas metálicas de contención cedió por la presión de la multitud. Cuatro personas tuvieron que ser retiradas del lugar porque presentaban dificultades para respirar. El personal de logística y seguridad pidió en varias ocasiones que los asistentes retrocedieran para descongestionar la zona.

Las críticas a la organización también estuvieron relacionadas con los controles de ingreso y la movilidad dentro y fuera del Simón Bolívar. Según reportó Semana, algunos asistentes denunciaron que las requisas fueron superficiales y que hubo dificultades para controlar el acceso.

@favierrr_ NADA HAREMOS 🗣️, Bogotá la capital del tráfico (tmb de personas) #nadaremos #rockalparque #bogota #monlaferte #esteman ♬ sonido original - Isabel Irianitzy💫

Las quejas se extendieron a la salida del parque. En redes sociales circularon videos de personas que trepaban por las rejas para abandonar el lugar, en medio de las filas y las dificultades para movilizarse. También se reportaron problemas para acceder al transporte público al terminar las presentaciones.

Otra de las controversias estuvo relacionada con la participación de Claudio Narea, exintegrante de Los Prisioneros. En algunas publicaciones y videos, asistentes a Rock al Parque sugirieron que la presentación habría sido censurada durante la interpretación de El baile de los que sobran, uno de los éxitos más reconocidos de la agrupación chilena.

En una entrevista, Narea explicó que en los conciertos también hay dificultadas y que, en este caso, la presentación terminó antes de lo previsto. “Nos cortaron porque nos faltaba poco tiempo para terminar, pero en realidad nos faltó una canción entera”, afirmó el músico, quien señaló que les habrían restado algunos minutos de su espectáculo.

@alfredlordofficial ¿Por qué en el show de Claudio Narea no sonó "El baile de los que sobran? Los Prisioneros hacen parte fundamental de los 30 años de Rock al Parque. Claudio trajo el legado musical y sus nuevas canciones para celebrar tres décadas del festival. Fue muy emotivo ver el escenario completo coreando cada canción, pero el recorte del tiempo en el show hizo que no cerrarán con una de las canciones más representativas de su álbum "Pateando Piedras" (1986) #losprisoneros #chile #rockalparque ♬ sonido original - Alfred Lord

A pesar de las críticas, la relevancia de Rock al Parque se mantiene vigente. En su edición de 2026, el festival celebró tres décadas desde su nacimiento, en 1995, cuando Bogotá apostó por abrir espacios públicos para las agrupaciones de rock. Desde entonces, el evento se ha convertido en una plataforma para artistas nacionales e internacionales y en uno de los festivales gratuitos de música más importantes de América Latina.

Este año, la programación reunió 83 agrupaciones en sus cuatro escenarios, con propuestas de metal, punk, hardcore, ska, reggae, rock alternativo e indie, entre otros géneros. El cartel incluyó a Mon Laferte, Apocalyptica, Ministry, Editors, Rata Blanca y Los Bunkers, además de David Lebón y Pedro Aznar, quienes representaron el legado de Serú Girán.

La convocatoria también fue histórica. Según las cifras divulgadas por la Alcaldía de Bogotá, Rock al Parque alcanzó un récord de asistencia con 561.000 personas durante los tres días de programación.

Siga leyendo: La pelea por llamarse Ekhymosis: ¿por qué dos bandas de rock reclaman hoy su nombre?

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¿Cuántas personas asistieron a Rock al Parque 2026?
Rock al Parque 2026 registró una asistencia récord de 561.000 personas durante sus tres días de programación en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá.
¿Qué problemas de organización se reportaron en Rock al Parque 2026?
Entre los problemas reportados estuvieron las aglomeraciones frente al escenario Plaza, donde una valla de contención cedió por la presión del público y cuatro personas tuvieron que ser retiradas por dificultades para respirar. También hubo denuncias de asistentes sobre requisas superficiales, dificultades para salir del parque y acceder al transporte público.
¿Por qué Claudio Narea denunció que le recortaron tiempo en Rock al Parque?
Claudio Narea, exguitarrista de Los Prisioneros, afirmó que su presentación en Rock al Parque terminó antes de lo previsto y que no pudo interpretar una canción completa de su repertorio. La situación generó comentarios en redes sociales sobre una posible censura de El baile de los que sobran.

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