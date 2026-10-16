Entre el amor y dejar ir: la Corte prohíbe sacrificar animales solo por estar viejitos

“Amar también es dejar ir”, se lee en un afiche de una tienda de mascotas. Se refiere a la muerte y a esa decisión que muchas familias no quisieran tomar, pero que, en algunos casos, consideran un último acto de amor para evitarle sufrimiento a su compañero de vida.
El asunto es que ahora ya no se trata únicamente de un dilema emocional y sentimental. También hay que tener en cuenta los límites que establece la ley. La Corte Constitucional decidió que ningún animal podrá ser sacrificado únicamente por vejez extrema, una causal que hasta ahora estaba contemplada en el Estatuto Nacional de Protección de los Animales.
La decisión se tomó por unanimidad en la Sala Plena del alto tribunal, que declaró inexequible el literal c) del artículo 17 de la Ley 84 de 1989, conocido como el Estatuto Nacional de Protección de los Animales. Esa disposición contemplaba la vejez extrema como una de las circunstancias en las que se podía autorizar el sacrificio de animales no destinados al consumo humano.
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Para la Corte, tener muchos años no significa que un animal deba morir. La edad avanzada, por sí sola, no constituye una justificación válida para acabar con su vida, especialmente cuando esa condición puede hacerlo más vulnerable y dependiente de los cuidados humanos.