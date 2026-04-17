Histórica fonda El Jordán tendrá nueva vida con construcción de centro de arte y cultura

En Robledo, al lado de la histórica casona El Jordán —construida en 1891 y la cual albergó a la clase pudiente de la ciudad en tardes de baño y descanso, y luego a intelectuales y políticos en tertulias acompañadas de música—, la cultura volverá a echar raíces con la construcción del Recreo Cultural El Jordán. Este nuevo espacio se perfila como un nodo clave para la música en la comuna, donde artistas como Arfi Gómez, cantante y docente venezolano, podrán formarse y presentarse.
Como muchos otros, Arfi llegó a la Casa El Jordán —hoy Centro de Documentación Musical— impulsado por la curiosidad de descubrir la biblioteca sonora: un archivo vivo de la memoria musical de la ciudad, resguardado en una centenaria construcción de gruesos muros de tapia, pórtico de madera y ventanas iluminadas por faroles que evocan otras épocas. Cada vez que canta allí, recuerda sus inicios en Venezuela, en las décadas de los 70 y 80, cuando debutó en radio y televisión y viajaba cada fin de semana para presentarse en distintos estados.
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Hace apenas unos meses fue él quien interpretó varias canciones durante la socialización del proyecto que hoy ilusiona a la comunidad.