Suspendieron a la exalcaldesa de Alejandría por irregularidades en proyecto de vivienda

La exalcaldesa de Alejandría, Antioquia, Sor María Ocampo Giraldo, fue sancionada por la Procuraduría General de la Nación por retrasos y fallas en la supervisión y ejecución del proyecto de vivienda de interés prioritario “Velo de Novia”.

El Ministerio Público determinó que la exmandataria incurrió en fallas en el seguimiento institucional al proyecto, lo que derivó en retrasos, problemas técnicos, la posterior suspensión de las obras y la liquidación del convenio interadministrativo firmado en 2021 con la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA, frustrando la entrega de viviendas para 60 familias beneficiarias.

Según el fallo, la entonces alcaldesa, durante su periodo de 2020 a 2023, “omitió actuar con diligencia” frente a las obligaciones del proyecto, lo que permitió su deterioro y posterior liquidación.

También le puede interesar: Condenan a Pedro Rodríguez Melo, exasesor de la UNGRD, a más de 4 años de prisión por corrupción

La Procuraduría también evidenció que, como consecuencia de estas negligencias, más de 452 millones de pesos destinados a subsidios no fueron ejecutados, afectando directamente a la comunidad que esperaba acceder a una vivienda digna.

La conducta fue calificada como falta grave por el incumplimiento de sus deberes como mandataria municipal. Esto implica que se la mandataria desconoció principios como la eficacia y la responsabilidad en la administración de recursos públicos.

Por estos hechos, la Procuraduría impuso una sanción de suspensión por cuatro meses. Sin embargo, debido a que Ocampo Giraldo ya no ejerce funciones públicas, la medida fue convertida en una multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales vigentes para la época de los hechos.

Lea más: En Alejandría, Antioquia, reabrieron su atractivo turístico más famoso: el balneario Nudillales