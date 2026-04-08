“No sabía” que estaban condenados: así fue el reversazo de la fiscal a los beneficios a 16 cabecillas

Luego del escándalo que se armó por la suspensión de órdenes de captura en favor de 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, la fiscal Luz Adriana Camargo se echó para atrás.
Ayer, al tiempo que los principales voceros de esa mesa de diálogos convocaron a la prensa en la Cárcel de Itagüí para salirle al paso a la controversia, la jefa del ente acusador hizo pública su decisión de revertir ese beneficio a 16 cabecillas. Camargo afirmó no tener conocimiento de que el grueso de los beneficiados por la resolución que aprobó la institución estaban privados de la libertad. “De verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas”, le dijo a Caracol Radio.
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“La Fiscalía entiende que el mecanismo de suspensión de órdenes de captura tiene el propósito fundamental de facilitar el diálogo. No es un beneficio para los criminales, sino un blindaje para los funcionarios que se sientan en una mesa a hablar con delincuentes y que tendrían el deber legal de ponerlos a recaudo si tienen órdenes vigentes. Si hablamos de diálogos al interior de una cárcel con condenados, cuya suspensión no implica que queden libres ni que puedan salir, esa suspensión no tiene sentido”, expresó.