A la cárcel fiscal y dos policías que habrían pedido una millonada para echar atrás la incautación ilegal de 15 motores

Un extraño operativo realizado por dos policías en la vía Santa Marta-Medellín terminó con la irregular incautación de 15 motores importados. Al parecer, los uniformados y un fiscal le habrían pedido 300 millones de pesos para devolverlos, y ante la denuncia del propietario de estos elementos, se inició con la investigación que terminó con la captura de los tres funcionarios.
De acuerdo con la Fiscalía, por estos hechos fueron detenidos el fiscal Leopoldo Eduardo Montes Dávila y los policías Wladimir José Sanjuán Márquez y Javier Tapias Madera, quienes son señalados de realizar este irregular procedimiento y, de paso, hacer la solicitud del dinero.