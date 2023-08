La incautación de las 300 ampolletas el pasado 27 de julio es considerada como la más grande que hay en el país en los últimos años y de acuerdo con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Fiscalía, estas incautaciones no son recurrentes, ya que muchas veces se utilizan pequeñas dosis extraídas de los hospitales para comercializarlas en el mercado negro.

Con la incautación en El Poblado de 300 dosis de esta droga se despertó la alerta del riesgo de consumo en Medellín. Aunque aún no se tienen indicios de casos por sobredosis por esta sustancia, sí se sabe que los delincuentes, debido a su efectividad, la están mezclando para hacer rendir otras drogas, aumentando su efecto y letalidad.

Esto se hace porque, según el mayor Andrés Marín, jefe del laboratorio de Antinarcóticos de la Policía, esta sustancia es regulada en Colombia por el Fondo Nacional de Estupefacientes y su comercialización se hace bajo restricciones médicas. No obstante, reconoció que se pueden presentar ciertas irregularidades en quienes se encargan de su venta en el área de la salud.

Para la consecución de esta sustancia, los delincuentes aprovechan países donde la venta no tenga tantas restricciones y ya con las redes del narcotráfico instaladas aprovechan para ingresarla o sacarla del país, según las necesidades.

Aseguró que todas estas unidades las importaron, ya que en Colombia no se tiene conocimiento de producción de esta droga. “En Colombia no hay producción, lo que hay es desviación”, aseguró.

“Con el Laboratorio de Química e Investigación Antidrogas se ha podido identificar en diferentes tipos de sustancias. Tenemos unas con presencia de una mezcla de fentanilo con heroína y otros casos que definitivamente muestran que en el mercado ilegal se está comercializando este tipo de productos”, expresó el mayor Marín.

Las mismas restricciones que se tienen desde este fondo para la comercialización y la necesidad de importarla si se requiere vender de manera irregular, hacen que su costo sea, por ampolleta, entre $300.000 y $500.000, por lo que los delincuentes prefieren usarla de otro modo, contrario a lo que ocurre en Estados Unidos, donde se tiene conocimiento de que sí se utiliza sin mezclarla.

En otras partes del mundo, los jíbaros la ofrecen como Dance Fever, He-Man, Apache, Murder 8 y Friend y la pueden vender en todas sus presentaciones para ser consumida mediante cápsulas, polvo o inyectada, siendo esta última modalidad la más riesgosa.

El colectivo Échele Cabeza, en su portal web, manifestó que “el mercado no regulado, al estar fuera de verificación por entes de control, deja en manos de las bandas criminales no solo la presentación que puede variar, sino también, las cantidades que agregan a cada muestra, que no siempre son las mismas, aspecto que pueden ser letales para la persona que lo consuma”.

Sin casos reportados

Por la misma modalidad en la que se consume el fentanilo en Colombia, en Medellín no se tiene registro de personas intoxicadas por el consumo de este opiáceo.

Desde la Secretaría de Salud de Medellín indicaron que hasta el momento no se ha reportado ningún caso de atención de pacientes con síntomas de consumo de fentanilo. Además, revisando los registros de 2019 a 2023, en Medellín no se registran muertes causadas por opioides (grupo al que pertenece el fentanilo).

Los datos entregados por esta secretaría son soportados por los reportes de fundaciones encargadas de la rehabilitación de personas adictas a las drogas. Se consultaron a tres de ellas y aseguraron que en ninguna se están rehabilitando personas por adicción a esta sustancia.

De hecho, según Medicina Legal, se tienen confirmadas seis muertes por fentanilo entre 2013 y 2020, pero estas se encontrarían relacionadas al manejo hospitalario.

Ya en temas de consumo en las calles, solo se tiene conocimiento de seis casos, todos ocurridos en Cartagena, de personas que tuvieron que recibir atención médica por el consumo excesivo, de manera ilegal, de esta sustancia, informaron desde la Policía Antinarcóticos.

Estas cifras contrastan con las presentadas en Estados Unidos, donde entre 2021 y 2022 se registraron 109.000 muertes por el consumo de fentanilo, equivalentes a dos de cada tres muertes por consumo de opioides en este país del norte del continente, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), organismo que ya catalogó las muertes por este opioide como una epidemia.