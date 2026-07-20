“A quienes se robaron Medellín les tengo reservado el pabellón Q”: Federico Gutiérrez sobre la Cárcel Metropolitana

Desde el Túnel del Toyo y en medio de la celebración que se realizó en honor a los 216 años del Grito de Independencia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló sobre las obras de la ciudad y se refirió a la megacárcel que se está construyendo en la capital antioqueña, donde tendría un pabellón especial al exalcalde Daniel Quintero y a quienes han sido señalados por presunta corrupción durante su administración.
El mandatario distrital resaltó la construcción del centro penitenciario para descongestionar las estaciones de policía que según afirmó, tienen a más de 1.200 personas privadas de la libertad. En esa alusión, le lanzó un mensaje a Daniel Quintero, exalcalde de la ciudad que tiene más de 43 investigaciones por presunta corrupción.
“Quiero decirles a quienes se robaron a Medellín que pronto les llegará la hora y que les tengo reservado el pabellón Q”, reveló el alcalde Federico Gutiérrez.