Agosto, mes decisivo en los juzgados: Daniel Quintero, su hermano y 15 exfuncionarios enfrentan clave agenda judicial

Este mes que arranca será definitorio al menos para dos procesos judiciales que cursan en contra del exalcalde Daniel Quintero, su hermano Miguel Quintero y al menos 15 personas cercanas al actual superintendente de Salud del gobierno de Gustavo Petro.

El primero en pasar al estrado será el proceso judicial contra el exalcalde Daniel Quintero y otras 12 personas por presunta corrupción urbanística e institucional en la valorización y cambio de uso del suelo del lote Aguas Vivas (en Las Palmas y avaluado en más de $40.000 millones), que vivirá la próxima semana un capítulo clave, luego de que una jueza declarara el pasado 14 de julio la nulidad de la imputación.

Según la administradora de justicia, la Fiscalía no precisó con claridad los hechos e imputó de manera confusa, por lo que ordenó repetir la diligencia. La decisión fue apelada por el ente acusador y por la Alcaldía de Medellín —acreditada como víctima—, de modo que la audiencia para sustentar el recurso ante el Tribunal Superior de Medellín se fijó para el próximo jueves 6 de agosto.

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Por este caso de Aguas Vivas la Fiscalía imputó cargos al exalcalde Daniel Quintero y otros 12 exfuncionarios, a la exsecretaria Ingrid Vanessa González y a la exsubsecretaria Yina Marcela Pedroza, así como a los exfuncionarios, cercanos al exmandatario, Carlos Mario Montoya, Fabio Andrés García, Karen Bibiana Delgado, Alethia Arango, Sergio Andrés López, Natalia Andrea Jiménez y Leidy Jiménez.

El abogado Sebastián Gómez, secretario General de la Alcaldía de Medellín, le dijo a EL COLOMBIANO que a la audiencia de sustentación llegarán con una matriz detallada para explicarle a los tres magistrados del Tribunal Superior por qué consideran que la imputación fue “legal y contundente”.

“Lo que se debe hacer es permitir que continúe el proceso y vayan a juicio. Que respondan y no dilaten más el proceso; esa es nuestra estrategia. Y nuestro plan B —en caso de que se confirme la decisión de la jueza de subsanar algunos asuntos, lo cual no significa que se declare inocencia como han querido instaurar estas personas— es que la Fiscalía subsane y sigamos adelante. Eso por una razón: las pruebas siguen vigentes, los 4.000 elementos documentales están ahí”, explicó.