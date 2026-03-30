Murió un bebé tití cabeciblanco que había sido abandonado en un bus de Barbosa ¿qué se sabe?

Un tití cabeciblanco recién nacido no pudo sobrevivir a los traficantes de fauna silvestre que lo separaron de manera temprana de su madre; falleció en las instalaciones del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

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La entidad informó que este primate tenía entre 3 y 5 días de nacido y había sido entregado a sus profesionales por una mujer que se lo encontró dentro de un bus de Barbosa.

Al momento de su llegada al CAVR, el ejemplar contaba apenas con 46 gramos y aún tenía el cordón umbilical, un indicio tangible de que había sido separado de forma prematura de su mamá.

La hipótesis que manejan los expertos del Áre es que la madre del primate habría estado cautiva y quienes la tenían desconocían que se encontraba en estado de gestación, por lo que el “bebé” nació en condiciones inadecuadas que finalmente condujeron a su deceso.

Y este no fue el único caso relacionado con la misma especie de primates que atendió la entidad encargada de la conservación del medio ambiente en el Valle de Aburrá.

Otro tití cabeciblanco ingresó a las instalaciones del CAVR. De acuerdo con la información suministrada, la cría tiene más o menos dos semanas de nacida y llegó pesando 76 gramos. No obstante, la primera valoración de los médicos veterinarios dio como resultado el diagnóstico de que su estado de salud es estable.