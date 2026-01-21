Se salvaron de milagro: seis familias del barrio El Pinal de Medellín evacuaron sus casas antes de un colapso

Durante la madrugada de este martes 20 de enero, en la línea 123 se recibió una llamada desde la comuna 8 de Medellín, barrio El Pinal, en la que reportaron que una de las viviendas del sector tenía grietas. De inmediato, unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para verificar el estado de la misma, y una vez la evaluaron, determinaron que existía un deterioro estructural crítico, razón por la que se recomendó, por seguridad, la evacuación temporal de seis familias, incluyendo la que ocupaba el inmueble comprometido.

Lea más: “Comencé a gritar y un vecino me ayudó a salir”: así sobrevivieron habitantes de cuatro casas que colapsaron en Medellín

Hoy miércoles 21, a eso del mediodía, la vivienda afectada colapsó por completo. Por fortuna, las personas que habitaban las casas en riesgo obedecieron la sugerencia de las autoridades y no se encontraban ahí al momento de la emergencia, lo que evitó una mayor tragedia.

“Con esta acción nos anticipamos al desastre, logramos salvar la vida de estas seis familias que se encontraban en estas viviendas. Una vez más hacemos un llamado a la ciudadanía: si hay evidencias de grietas o patologías estructurales dentro de sus viviendas, reporten inmediatamente al 123 y soliciten una visita de inspección por riesgo”, dijo Carlos Andrés Quintero, director del Dagrd.

Entérese: Con trasbordos y paciencia sortean daño en vía a Prado: “Me demoro dos horas más para llegar a la casa”

En las imágenes de la emergencia se puede evidenciar, en medio de las ruinas, que muchos enseres se perdieron. Solo quedaron algunos palos de madera sosteniendo lo que antes era una casa completa.