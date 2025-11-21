Extranjero traía casi 100 condones en la maleta a Medellín y lo devolvieron del aeropuerto

Otro caso de inadmisión en el aeropuerto José María Córdova se presentó esta semana y, según las cuentas de la Alcaldía, ya van 102 casos entre 2024 y 2025 por personas que tienen alguna alerta como posibles delincuentes sexuales. Entérese: Cinco en un día: inadmitieron a más extranjeros en el José María Córdova por riesgo de explotación sexual en Medellín El caso más reciente tiene que ver con un ciudadano estadounidense que pretendía llegar a Medellín en un vuelo desde Panamá. Según ha informado el alcalde Federico Gutiérrez, este hombre “pretendía ingresar para realizar actividades sexuales”.

El extranjero traía en su equipaje ocho paquetes de condones, con 12 condones en cada uno, para un total de 98 preservativos, que serían prueba de que venía a la ciudad a practicar actividades sexuales, como lo aseguró el mandatario.

Hace poco más de un mes, por motivos similares inadmitieron a otro extranjero que traía su equipaje convertido en un arsenal de juguetes sexuales, desde condones, lubricantes y geles, hasta látigos, esposas, consoladores y vibradores. Los funcionarios de Migración le hicieron una entrevista sobre sus aviones en la ciudad y el estadounidense no les dio una respuesta que los dejara tranquilos. Gutiérrez agradeció el trabajo del personal de Migración y la Policía, quienes han aumentado los controles de ingresos de extranjeros a la ciudad, especialmente cuando se trata de hombres adultos que viajan solos y que tienen algún antecedente delictivo.



Siga leyendo: Más de 50 extranjeros han sido devueltos en 2025 cuando intentaban ingresar a Medellín “Aquí protegemos a nuestros niños”, señaló Gutiérrez.

Esta acción de las autoridades forma parte de la intensificación de los operativos bajo la estrategia conjunta “Task Force”, desplegada por Interpol, la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía y la Policía Nacional. El comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño Ramos, ha señalado que el objetivo es claro: “anticiparse a las amenazas, fortalecer la seguridad aeroportuaria y garantizar que esta celebración se viva en un entorno confiable, seguro y en absoluta tranquilidad”. Una herramienta clave en esta ofensiva es la base de datos Angel Watch, compartida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Esta lista identifica y monitorea a personas condenadas por delitos sexuales con menores de edad, generando una alerta inmediata cuando intentan ingresar al país. La Alcaldía de Medellín también ha creado una nueva lista que incluye a aquellos que han cometido delitos en la ciudad, la cual se entrega a Migración Colombia.

Al activarse la alerta, los agentes de Migración Colombia aplican el protocolo de inadmisión, establecido en el Decreto 1727 de 2020, que contempla los riesgos de ofensas sexuales como causal para negar el ingreso. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha sido enfático en que “no seremos permisivos con ningún delito que atente en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, ellos son la prioridad”. Las autoridades advierten que la colaboración internacional permite que, al regresar a sus países de origen, a estos individuos se les exijan sus celulares y se les realicen registros. Si se encuentra “alguna evidencia mínima” de que cometieron un delito sexual en Colombia, son inmediatamente capturados en su país. El distrito de Medellín también ha reportado a cerca de un centenar de extranjeros con reseñas por delitos sexuales y tráfico de drogas para negar su próximo ingreso al país.

