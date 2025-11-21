Extranjero traía casi 100 condones en la maleta a Medellín y lo devolvieron del aeropuerto

Otro caso de inadmisión en el aeropuerto José María Córdova se presentó esta semana y, según las cuentas de la Alcaldía, ya van 102 casos entre 2024 y 2025 por personas que tienen alguna alerta como posibles delincuentes sexuales.
El caso más reciente tiene que ver con un ciudadano estadounidense que pretendía llegar a Medellín en un vuelo desde Panamá. Según ha informado el alcalde Federico Gutiérrez, este hombre “pretendía ingresar para realizar actividades sexuales”.