Condenan a 19 años de cárcel a un extranjero por explotación sexual de una menor en Medellín

Un juez penal condenó a Miguel Sierra, conocido con los alias de Ale o Alex, a 18 años y ocho meses de prisión por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, tras encontrarlo responsable de explotar sexualmente a una adolescente de 14 años en Medellín.
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Sierra, nacido en Perú y nacionalizado en Estados Unidos, estableció contacto con la menor a través de redes sociales, donde le ofreció dinero para que accediera a un encuentro sexual. Posteriormente, en febrero de 2023, viajó a Medellín y concretó la cita en un edificio del barrio Belén.