Protesta de habitantes de Granizal paralizó por momentos la autopista Medellín-Bogotá; este viernes continuarían

Desde el amanecer hasta el anochecer de este jueves, numerosos habitantes de la vereda Granizal, localizada en el límite de Bello con la zona nororiental de Medellín, mantuvieron una protesta que paralizó por ratos el flujo vehicular en un tramo de la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de la báscula.

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La marcha estuvo acompañada de arengas y buscaba llamar la atención sobre la difícil situación que padecen ante la falta de agua potable para unas 30.000 personas que habitan el que es considerado como uno de los mayores asentamientos informales del país.

“Llevamos mucho tiempo sin agua y en este momento no tenemos una gota; nos toca a diario cargar; somos viejos, ancianos achacosos, con dolores para cargar y muchas veces no tenemos siquiera forma de traer un baldado de agua porque cuando llegamos no hay”, expresó Maria Gladys Múnera, una de las líderes.

Apuntó que la manera de abastecerse es con los bidones que sube EPM, pero que nunca son suficientes.

La marcha comenzó a ser visible en la arteria vial hacia las ocho de la mañana, aunque los moradores comenzaron a caminar desde la zona rural desde las cuatro de la mañana. A las siete de la noche, cuando EL COLOMBIANO se comunicó con ellos, aún estaban coreando sus consignas.

Curiosamente, el miércoles, en la apertura de la Casa Granizal por parte de la Alcaldía de Bello, la administración y EPM habían presentado los avances de un proyecto de potabilización para el líquido vital.

Allí se habló de un sistema diseñado especialmente para este territorio y que tendrá una duración de dos meses con el fin de evaluar su efectividad. De hecho, ya hay 59 “puntos humanitarios de distribución” instalados y seis plantas portátiles de potabilización que entrarán en operación durante esta fase.

“El territorio, que agrupa los sectores de El Pinar, Manantiales, Regalo de Dios, Oasis de Paz, Portal de Oriente, El Siete, y Altos de Oriente 1 y 2, recibirá así un esquema de puntos humanitarios de abastecimiento de bajo caudal, diseñado especialmente para comunidades donde no existen redes de distribución domiciliaria o donde el caudal disponible no permite un suministro continuo por acometidas directas”, explicó la administración.

Los 59 puntos son gabinetes que permiten la conexión de la red de agua cruda a las seis plantas portátiles dispuestas en la vereda de esta zona rural.

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Cada planta realiza un proceso compacto de filtración y desinfección final con hipoclorito de sodio, que garantiza la eliminación de sólidos suspendidos y microorganismos patógenos, cumpliendo los parámetros de las normas legales.

No obstante, la marcha puso en evidencia que la gente no quedó contenta. Según la señora Múnera, aunque “EPM llena todos los días los bidones, estos no son suficientes para abastecer a más de 30.000 personas que habitan en Granizal”.

En el transcurso del jueves, la alcaldía de Bello se pronunció sobre la protesta, acentuando que “nuestro Gobierno es el que históricamente ha puesto mayor atención a Granizal y datos de gestión que les compartiré así lo demuestran” y enfatizó que existe una acción popular para proteger el derecho de los pobladores de este sector al agua, pero que esta no obliga solo a ese municipio, sino a EPM, la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Vivienda.

En la noche del jueves, los líderes de la protesta adelantaron que varios de los habitantes permanecerían en la vía durante la noche y que este viernes continuarían con la protesta porque consideran que están defendiendo un derecho fundamental.

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