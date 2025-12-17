A los capos de ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’ los despojaron de apartamentos de lujo y parqueaderos en Medellín y otras zonas

En una gran operación contra el patrimonio criminal de dos históricas organizaciones delincuenciales en Antioquia, las autoridades realizaron extinción de dominio a 18 bienes vinculados a ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’, entre los cuales hay 15 apartamentos, parqueaderos y un lote rural en Medellín, Envigado, El Retiro y Sabaneta.

Según determinó la Fiscalía General de la Nación, las medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre estos 18 bienes golpean significativamente el patrimonio y las rentas criminales de ambas estructuras. La Fiscalía dijo tener material probatorio para determinar que estos bienes se obtuvieron de manera ilegal y superan los $3.460 millones. La mayoría se adquirió con dinero ilícito proveniente del tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y concierto para delinquir.

Lea: Al presunto asesino del policía que se opuso a un atraco en Manrique lo enviaron a la cárcel

Las investigaciones también determinaron que varios de los inmuebles figuran a nombre de familiares y personas cercanas a dos presuntos cabecillas de estos grupos delictivos, en un intento por burlar la acción de las autoridades.

Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los bienes. Entre los bienes incautados también hay tres vehículos en los cuales, según las autoridades, se movilizaban integrantes de los grupos criminales para delinquir en el Valle de Aburrá.