Exsecretario de Quintero podría quedarse con la rectoría del Pascual Bravo

Uno de los miembros del círculo de confianza del exalcalde Daniel Quintero durante su administración, y que incluso lo defendió como abogado en el proceso de revocatoria de mandato en su contra, es uno de los candidatos más opcionados para ser el nuevo rector del Pascual Bravo.

Este jueves, el Consejo Directivo de esa institución del Distrito, clave no solo por ser una de las más importantes universidades de la ciudad, sino por tener una gran incidencia en los procesos de contratación pública, definirá el relevo del actual rector Juan Pablo Arboleda Gaviria.

Pese a que hasta ahora las alertas y suspicacias se habían mantenido principalmente en los muros de esa institución, durante las últimas semanas cada vez son más las veedurías y fuentes al interior de la entidad que temen que las riendas de la misma queden en manos del círculo de influencia del exalcalde.

La plana de candidatos de quienes quieren liderar la institución para el periodo 2026 - 2030 quedó formalizada el pasado 27 de febrero, en un documento en el que quedaron 18 personas inscritas.

En el último renglón del documento aparece precisamente el nombre que hoy genera más polémica: Alejandro Matta Herrera.

Además de ser abogado y docente universitario, Matta fue uno de los integrantes del gabinete original del exalcalde Daniel Quintero desde el primer día de su gobierno y llegó a liderar la Secretaría de Juventud.

El secretario hizo parte de la desbandada de funcionarios que renunciaron en 2022. En su caso, su salida se produjo el 17 de enero, fecha en la que se señaló que abandonaría su cargo para liderar como abogado el proceso de defensa de Quintero por la revocatoria en su contra. Este último proceso, cabe recordar, nunca llegó a las urnas por cuenta de una resolución de la Registraduría, que terminó siendo tumbada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en 2025, ya cuando el gobierno había terminado.

Matta duró muy poco por fuera del sector público. En octubre de 2022, llegó al Pascual Bravo y allí fue nombrado como vicerrector de docencia, cargo en el que se mantiene hasta este año.

Como pasa en la mayoría de las universidades, en el Pascual Bravo el rector es nombrado por un consejo directivo en el que tienen asiento varias instancias.