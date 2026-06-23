Ya hay escrutinios en Medellín: De la Espriella tuvo 517 votos más y Cepeda perdió 454

La Registraduría Nacional confirmó este martes que llegó a un 100% del escrutinio de votos en Medellín para la segunda vuelta presidencial en Colombia.
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Según la entidad electoral, Iván Cepeda obtuvo 421.385 votos frente a los 421.839 que sacó en el preconteo realizado el domingo; es decir, 454 votos menos.
El informe da cuenta, por su parte, de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien había logrado en el preconteo de este domingo 819.285 votos, en el escrutinio obtuvo 819.802; es decir, 517 votos más.
La jornada de escrutinio en Medellín se lleva a cabo en Plaza Mayor, donde también se hace la correspondiente a Antioquia, de la que se espera haya resultados este miércoles o jueves.