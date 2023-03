Me hicieron una encerrona: León Mario Bedoya habla de reunión con Esteban Restrepo y Julián Bedoya

Leon Mario Bedoya, exalcalde de Itagüí y vocero del Partido ASI, no tiene la menor duda de que la cita a la que lo convocó el pasado lunes el exsecretario de Gobierno de Medellín Esteban Restrepo fue una encerrona para que hablara con el exsenador Juián Bedoya sobre las elecciones que se avecinan. La reunión que se hizo pública mediante un video al que tuvo acceso EL COLOMBIANO generó gran ruido no solo porque se confirmó la cercanía de las campañas de Julián Bedoya con la de Esteban Restrepo, sino porque resultó extraño que esta dupla buscara un acercamiento con León Mario Bedoya, teniendo en cuenta que el exalcalde está distanciado de Carlos Andrés Trujillo, el socio político de Julián Bedoya.

De fondo, en realidad, está la campaña a la Alcaldía de Itagüí y no la de la Gobernación, según trascendió de la conversación. Bedoya admitió que la dupla le propuso establecer alianzas dejando libre el camino electoral en esa localidad. Palabras más, palabras menos, que se bajara de esa intención.

¿Usted por qué fue a esa reunión?

“Esteban me invita para nos tomemos un café. Yo soy el vocero político de la ASI en Antioquia. Entonces, pues en esta época, nos escuchamos, hablamos y entendemos cuáles son las posiciones de cada uno. Cuando llego allá al lugar de encuentro, acto seguido apareció el exsenador Julián Bedoya. Yo quiero aclarar que con Julián Bedoya nunca he tenido ningún tipo de vínculo ni de cercanía, inclusive, nunca había hablado con él en persona. Si me pregunta si tengo el número de celular de él, no, porque nunca hemos tenido ninguna relación. Lo que sí es claro, y por muchos conocido, es que él tiene una alianza con una persona con la que yo hoy tengo una gran distancia, que es Carlos Andrés Trujillo”.

¿Entonces por qué no se paró y se fue?

“Por no ser incorrecto. Él me dice que si podemos hablar y pues yo siempre he tenido la creencia de que uno en la política no gradúa a nadie como enemigo por tener diferencias. Aunque yo, sinceramente, no estaba preparado para un diálogo con él porque no tengo cercanía alguna con el proyecto que ellos (con Trujillo) están liderando”.

¿O sea que le hicieron una encerrona?

“Sí, es que yo me despedí en dos ocasiones de él. Le dije que ya no debíamos hablar más, el diálogo se agota. Lamentablemente, nunca me había reunido con el señor, pero, casualmente, es la primera vez que me graban en un video en una reunión, como que no sé, no puedo asegurarlo, pero me parece como bastante coincidencia que eso suceda porque yo no iba a reunirme con él”.

Supongo que, entonces, se sintió muy incómodo.

“Es verdad. Yo no estaba tranquilo ahí y no quería que se alargara más la conversación porque yo también traté de sentarme y decirle que es un tema que ya no tiene vuelta atrás y que uno en la política también tiene respeto por sus amigos y mis amigos la han pasado mal durante mucho tiempo como para que, de un día para otro, digamos no ha pasado nada y venga juntémonos en torno a un proyecto. Yo estoy en otra línea con la que esperamos ser acogidos con más respeto y con más seriedad”.

¿Usted qué le dijo?

“Dentro de la conversación se aclaró que yo no estaría en este proceso, ni en el futuro, con nada que tenga una relación con ellos. Y, al parecer, no le gustó y hoy anda diciendo que yo lo busqué, enrareciendo el ambiente, como si yo hubiera buscado reunirme con él. Pero eso no es cierto. Aunque yo no le quiero dar trascendencia a eso porque él lo que quiere, de alguna manera, es generar presión a una reunión en la que le aclaré que no iba a reunirme con él, porque nada nos une ni nada tenemos que conversar de proyectos a futuro, porque nosotros estamos en dos orillas diferentes. Yo me pronuncié con un trino y me imagino que eso es incómodo para ellos porque no sé él de dónde pretendió que, con la gran diferencia que tenemos hoy en posturas, en formas de hacer política y en la manera de abordar muchos temas, pretendan que nosotros digamos de un día para otro que sí nos vamos a juntar para un proceso a la Gobernación”.

¿Cuánto duró ese encuentro?

“Yo creo que esa reunión duró por ahí 30 minutos, más o menos”.

¿Desde que llegó Julián o en total?

“Desde que llegó Julián. Él insistía mucho en darle vueltas a un asunto en el que yo fui tajante y dije que no. Por eso, creo que también hay incomodidad porque me imagino que no serán muchos los que desprecian lo que ellos quieren hacer ver de poder y de tantas cosas, a mí eso no me asombra ni me atrae mucho, soy un proyecto serio, pensando en la gente, hago la política con el ideal de que sea en favor de las comunidades y esos ideales no son negociables ni los vamos a vender por nada, a pesar de que en las redes la gente aprovecha para dar duro y sacar de contexto la reunión, como que somos la misma cosa, pero no, no somos los mismos, o sea, no soy mejor que Julián ni voy a desacreditarlo, pero tengo diferencias, otras formas de actuar, otras posturas en muchas cosas y eso hace imposible que algún día vamos a hacer política juntos. Si ese encuentro se hubiera planeado, yo no hubiera asistido”.

¿Esa postura puede cambiar en el futuro?

“En realidad, yo hablo con mucha gente todos los días, en mi condición de vocero de un partido que estamos tratando de engrandecer aquí en Antioquia. Yo me reúno a diario con muchas personas de una manera tranquila. Por supuesto que siempre estaré dispuesto al diálogo, a los argumentos, a las consideraciones, a escuchar, pero también nosotros tenemos la facultad, porque yo no tengo una jefatura política, para decir con quién tengo que hacer alianzas, yo las hago con quien en verdad me sienta cómodo y me sienta bien. Y en mi caso la alianza con Julián Bedoya no se dará en nuestro proyecto político, por lo menos creo que en esta vida, no sé si uno reencarne y después cambien las condiciones. Pero con él no vamos a tener ningún tipo de acercamiento y, por eso, yo me pronuncié de manera diplomática porque tampoco quise ser grosero y decirle que no podía ni siquiera saludarlo, pero yo con él no tengo ninguna cercanía y no haré ningún acuerdo con él ni donde él esté yo estaré y tampoco mis amigos de mi proyecto político y considero que tampoco el partido que estoy representando. Eso lo tengo muy claro”.

Itagüí debe ser tema de interés para la alianza de Julián Bedoya y Trujillo, ¿usted piensa aspirar a esa Alcaldía de nuevo, como dicen que se lo han pedido algunas personas?

“Nosotros tenemos vocación de poder en Itagüí, vamos a aspirar a la Alcaldía de Itagüí con nuestro proyecto, que tratamos de coordinar con unos amigos. Lo que les he dicho es que voy a terminar un tema regional, espero más o menos esté finiquitado en abril, es decir, la entrega de avales en todo el departamento, la construcción de la lista a la Asamblea y al Concejo de Medellín. Luego de que terminemos eso, yo creo que en las primeras semanas de mayo, los 10 primeros días, definiremos que es lo que más conviene. Pero, aprovecho para decirte que es cierto que la gente nos está pidiendo que volvamos porque, modestia aparte, hicimos una de las mejores alcaldías de Itagüí y la gente nos dice que les gustaría volvernos a ver dirigiendo el municipio. Es un tema que nos llena de alegría, tendremos que mirar las condiciones porque la campaña debe ser con base en el sentir de la comunidad, alguna gente no está cómoda con lo que está sucediendo. También hay que analizar si hay una buena oportunidad y buscar las alianzas pertinentes para que sea más factible obtener un buen resultado allá”.

¿En ese encuentro le dijeron o insinuaron que no aspirara a la Alcaldía de Itagüí?

“Sí, efectivamente. Esa fue una de las situaciones que expusieron, que hiciéramos una alianza en otros temas y que Itagüí no fuera un lugar de un ejercicio de medir fuerzas democráticas. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad, yo soy un ciudadano itagüiseño, que no siento que la ciudad vaya progresando ni que tenga hoy un gran desarrollo y, por eso, me parece importante tener una postura seria y es que nosotros estamos hoy contrarios a muchas cuestiones que están sucediendo en el municipio y que la expectativa es tener vocación de poder en compañía de otra gente que no está conforme con lo que sucede. Que la democracia sea la llamada a preguntarle a la gente de Itagüí qué es lo que quiere”.

¿Cree que eso quiere decir que le tienen miedo como contendor?

“Esa respuesta no se la puedo dar porque no sé qué están sintiendo. Lo que sí te puedo decir, y aquí estoy pecando de poco modesto, es que quiero mucho a Itagüí, que fui un alcalde cercano a la gente, que traté de hacerlo de la mejor manera, con respeto por lo público, con transparencia, hicimos lo mejor que pudimos para que la gente viviera mejor. Estamos dentro de la democracia, dentro de la legalidad, con argumentos y con buenas ideas, para proponer algo bueno para Itagüí. Esperemos a ver que se consolide, pero sí vamos a tener un candidato a la Alcaldía de Itagüí”.