Los engaños de Quintero en su gira de medios por Colombia

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha enfilado baterías en su campaña presidencial, en la que parece que el presidente Gustavo Petro lo apoya, pues le abrió espacio para la consulta que la Colombia Humana tendrá en octubre, poniéndolo por encima de personas de su entraña como Gustavo Bolívar y Susana Muhamad, o de la izquierda tradicional colombiana, como el senador Iván Cepeda.
Fiel a su estilo de no responder por lo que se le pregunta, Quintero se ha dado vueltas por medios de comunicación nacionales que no conocieron su administración en Medellín y ha dicho mentiras de calibre mayor, aprovechando el poco conocimiento que los colegas tienen de sus cuatro años al frente de la ciudad, los mismos que fueron castigados en las elecciones regionales.
Lea aquí: Consulta del Pacto será entre Cepeda, Quintero y Corcho, ¿qué pasará con Bolívar, Pizarro y Muhamad?
El exalcalde ha dicho, por ejemplo, que en el caso del lote Aguas Vivas, fue Federico Gutiérrez quien se comprometió a pagar $40.000 millones por dicho lote, cuando este se recibió como parte de una compensación urbanística. En dicho caso cabe recordar que Quintero ya está en etapa de juicio y entre las pruebas que pesan en su contra está que él mismo cambió los límites del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para pagar dicho dinero, afectando las arcas públicas.
Quintero asegura que de supuestamente 600 investigaciones que la justicia tenía en su contra, solo quedan cuatro, pero su equipo tiene en el Sistema Penal Acusatorio (Spoa) de la Fiscalía más de 25 investigaciones, más de 20 en la Procuraduría y más de 1o en la Contraloría, cifras inéditas para un exalcalde de Medellín.
Para los investigadores que le pisan los talones, en los cuatro años que Quintero estuvo al frente de la ciudad, habría consolidado un sistema de corrupción que se esparció por las diferentes entidades públicas.
A continuación, escogemos algunas de las afirmaciones más importantes y las analizamos.