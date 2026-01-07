Insólito operativo de los bomberos en Medellín: quitaron un panal de abejas que apareció dentro de un taxi

Para algunos pudo resultar gracioso, para otros, temerario, y es que es muy común que un panal de abejas esté ubicado en un árbol, en un poste de energía o en el peor de los casos hasta en una casa, pero que algo así sea hallado al interior de un taxi resulta tan curioso como alarmante. Lea más: I Festival Fontosíntesis, puro punk planetario Eso fue lo que sucedió en la zona céntrica de Medellín, más específicamente en Barrio Triste, donde los vecinos se percataron de que en el vehículo de transporte público, justo arriba de una de las ventanillas de los asientos traseros, había un sinnúmero de abejas agrupadas, como si se tratase de su mismísimo hogar.

De inmediato la comunidad alertó a los Bomberos, quienes llegaron al lugar y se percataron de la escena. Después de analizar la situación, se contactó al equipo encargado del control de abejas, quienes llegaron minutos más tarde y retiraron el panal de manera segura, evitando daños a los insectos y también a las personas que estaban en el lugar. De lo que no se tiene certeza aún es si el conductor del taxi estaba dentro del vehículo y se percató una vez las abejas ya estaban instaladas allí, o si lo dejó aparcado por un momento y al llegar, se topó con la sorprendente escena. Lo que sí es seguro, como diría Juan Luis Guerra, es que las abejas siguieron su amarillo radiante hasta encontrar el panal, pero tal parece que por poco lo dulce de la miel termina amargando el momento de muchos.

¿Qué hacer si encuentro un panel de abejas en mi casa?