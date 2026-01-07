Insólito operativo de los bomberos en Medellín: quitaron un panal de abejas que apareció dentro de un taxi

Para algunos pudo resultar gracioso, para otros, temerario, y es que es muy común que un panal de abejas esté ubicado en un árbol, en un poste de energía o en el peor de los casos hasta en una casa, pero que algo así sea hallado al interior de un taxi resulta tan curioso como alarmante.
Eso fue lo que sucedió en la zona céntrica de Medellín, más específicamente en Barrio Triste, donde los vecinos se percataron de que en el vehículo de transporte público, justo arriba de una de las ventanillas de los asientos traseros, había un sinnúmero de abejas agrupadas, como si se tratase de su mismísimo hogar.