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Empieza la discusión del año en Medellín: la renovación del Plan de Ordenamiento Territorial

Tras 12 años desde su última actualización, el 78% del Plan de Ordenamiento se renovará. Arrancan audiencias por comunas.

  • Actualmente se adelantan las audiencias públicas de revisión a mediano plazo del POT en las comunas de Medellín. Imagen de referencia de la capital antioqueña. FOTO Camilo Suárez.
    Actualmente se adelantan las audiencias públicas de revisión a mediano plazo del POT en las comunas de Medellín. Imagen de referencia de la capital antioqueña. FOTO Camilo Suárez.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 53 minutos
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La última vez que se actualizó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín fue en 2014. Tras 12 años, desde la alcaldía se activó una hoja de ruta para una revisión de mediano plazo, teniendo en cuenta los vacíos y falencias que se han identificado en más de una década en temas de infraestructura, movilidad, medio ambiente, entre otros ítems que urgen de ajustes.

Lo que se defina en este proceso trazará la hoja de ruta de la ciudad para los próximos 12 años, determinando cómo se intervendrá el territorio y bajo qué mecanismos se integrarán las realidades de las 16 comunas y los cinco corregimientos en un modelo de ciudad actualizado.

“El Distrito, en su conjunto, ha identificado conflictos que deben resolverse desde un punto de vista técnico, e incluso normativo; incorporar normas que se han producido a nivel nacional, metropolitano, nuevos determinantes ambientales, que el Plan de Ordenamiento Territorial adoptado en 2014 hoy en día no contempla”, dijo Dany Granda Jaramillo, Coordinador General del POT.

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Desde la semana anterior iniciaron las audiencias públicas para socializar con los habitantes de cada comuna cómo se procederá con la revisión a mediano plazo. Hasta el momento se han llevado a cabo en Aranjuez y el Doce de Octubre.

La agenda de la revisión del POT

Bajo la premisa de organizar la hoja de ruta urbana de Medellín, el presidente del Concejo, Alejandro de Bedout Arango, detalló la agenda que marcará la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial este año.

Según el corporado, el debate se centrará en decisiones críticas sobre vivienda, movilidad y espacio público, abarcando una reestructuración profunda de los sistemas estratégicos del Distrito: desde el componente ambiental —con énfasis en gestión del riesgo y adaptación climática— hasta los sistemas de ocupación del suelo, servicios públicos y el fortalecimiento del marco institucional que regirá el crecimiento de la ciudad.

No todos los artículos del POT serán evaluados, por eso se habla de una revisión a mediano plazo que se centrará en el 78% del plan. El otro 22% queda pendiente, que incluye el componente estratégico, el modelo de ocupación e imaginario de la ciudad, la clasificación del suelo, la delimitación del suelo de protección en comunas y corregimientos, la estructura ecológica principal, las áreas de intervención estratégicas, las definiciones y clasificación del espacio público, los equipamientos, la movilidad, servicios públicos y el patrimonio.

El proceso de revisión consta de cinco etapas: la elaboración de estudios técnicos (ya lista), el seguimiento y evaluación del POT vigente, la concertación ambiental y la consulta ciudadana -que son las dos fases simultáneas en las que se encuentra actualmente el proceso- y la discusión y aprobación en el Concejo.

“Una vez agotadas la concertación ambiental y la consulta ciudadana, el proyecto pasa al Consejo Territorial de Planeación, que emite concepto (no vinculante pero sí obligatorio en el procedimiento). Solo después de este paso el proyecto de acuerdo llega formalmente al Concejo para su estudio, debate y eventual aprobación”, agregó De Bedout.

Infraestructura: reto pendiente

Aunque Medellín lidera la proyección de construcción hotelera y turística con más de 69.000 metros cuadrados, el sector residencial enfrenta un rezago crítico: la urgencia de actualizarse frente a las nuevas tendencias y normativas de edificación.

“En estos 12 años ha habido un cambio de tendencias en la vivienda que amerita revisar, como la vivienda turística, el co-living, que es cuando varias personas habitan en un mismo espacio, o el multi family. Las edificaciones que se hacían en aquel entonces eran distintas, razón por la cual, actualmente, se requiere una normatividad particular”, opinó Federico Estrada, gerente de La Lonja Propiedad Raíz.

Otra de las asignaturas que se propuso en el POT de 2014, pero no se completó como se esperaba, fue el aprovechamiento de las áreas contiguas al río Medellín, para que la ciudad creciera “hacia adentro”. De varios proyectos que se contemplaron en las laderas del río, sólo el plan parcial de Ciudad del Río logró ser ejecutado.

Estrada señaló que pese a que la presión constructora ha disminuido, el plan de intervenir los corredores del río y las laderas persiste. “Reconocemos que la gestión urbanística es compleja, pero la revisión del POT podría viabilizar trámites críticos como la obtención de licencias”, explicó.

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De acuerdo con Estrada, el índice de construcción en Medellín ha disminuido comparativamente con los otros municipios. Señaló que la ciudad, a día de hoy, construye entre un 25% y 30% de la vivienda total del Valle de Aburrá, cuando la capital antioqueña ocupa un 66% del área metropolitana.

La revisión del 78 % del POT en la etapa actual permitirá que la próxima administración complete el proceso y ejecute las obras urgentes en infraestructura y vivienda social, añadió Estrada.

Lo que dicen los expertos

Para el experto en planeación Juan Carlos García Bocanegra, el desarrollo de Medellín contrasta con el estancamiento de los planes de ordenamiento en el resto del país. Su diagnóstico sobre Medellín es crítico: aunque la ciudad muestra un desarrollo superior al de otras capitales, el POT de 2014 dejó una estela de tareas pendientes. Según el experto, gran parte del plan sigue en el limbo y múltiples proyectos estructurales ni siquiera llegaron a ejecutarse.

“Uno de los proyectos bandera en la ciudad, que no es nuevo sino que se ideó desde el primer POT en 1999, es Parques del Río. Uno de los puntos pendientes más importante es la recuperación del río y la conversión de su corredor en un gran parque, del cual sólo está hecha una onceava parte, que es Parques del Río. Pero es que ese no es todo el proyecto, está pensado para que sea de punta a punta, hay un diseño completo, ¿y qué pasa que aún sigue pendiente?”, preguntó.

García Bocanegra enfatizó en la urgencia de construir vivienda para reducir el déficit habitacional, una meta que hoy parece estancada. Según el experto, el error de esta y anteriores administraciones ha sido la incapacidad de ofrecer alternativas reales para que la población se asiente en las zonas planas y estratégicas de la ciudad, desaprovechando el suelo con mejor conectividad.

“Todo el mundo, salvo uno que otro lunático, está de acuerdo en que la ciudad tiene un modelo que debe preservar para siempre y es crecer hacia adentro, pues los bordes están llenos de fallas geológicas y problemas ambientales que impiden construir hacia los lados. Ciudad del Río, por ejemplo, se vendió y se vende como pan caliente. Hay apartamentos en $1.000 millones, lo cual es una barbaridad, pero es porque está muy bien ubicados y no tiene competencia; a raíz de esto los constructores y propietarios de los terrenos abusan vendiendo carísimo”, dijo.

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García Bocanegra puso la lupa en otros pendientes: las intervenciones en las laderas y la disposición del espacio público para zonas residenciales y comerciales, una discusión de largo aliento que incluye actores políticos y ciudadanos.

Las próximas audiencias públicas sobre la renovación del POT serán hoy martes 24 de marzo a las 4:00 p.m. en la Biblioteca Pública Piloto de la comuna 11 Laureles; y mañana miércoles, también a la misma hora, en la sede de Bellas Artes de Guayabal, en la Comuna 15.

Entre tanto y mientras se cumple toda la agenda de la evaluación parcial del POT, la ciudadanía espera que sus propuestas sean escuchadas, y que los cambios que se prometieron hace 12 años, por fin, se dejen ver, así sea de manera preliminar.

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