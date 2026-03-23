Empieza la discusión del año en Medellín: la renovación del Plan de Ordenamiento Territorial

La última vez que se actualizó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín fue en 2014. Tras 12 años, desde la alcaldía se activó una hoja de ruta para una revisión de mediano plazo, teniendo en cuenta los vacíos y falencias que se han identificado en más de una década en temas de infraestructura, movilidad, medio ambiente, entre otros ítems que urgen de ajustes.
Lo que se defina en este proceso trazará la hoja de ruta de la ciudad para los próximos 12 años, determinando cómo se intervendrá el territorio y bajo qué mecanismos se integrarán las realidades de las 16 comunas y los cinco corregimientos en un modelo de ciudad actualizado.
“El Distrito, en su conjunto, ha identificado conflictos que deben resolverse desde un punto de vista técnico, e incluso normativo; incorporar normas que se han producido a nivel nacional, metropolitano, nuevos determinantes ambientales, que el Plan de Ordenamiento Territorial adoptado en 2014 hoy en día no contempla”, dijo Dany Granda Jaramillo, Coordinador General del POT.
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Desde la semana anterior iniciaron las audiencias públicas para socializar con los habitantes de cada comuna cómo se procederá con la revisión a mediano plazo. Hasta el momento se han llevado a cabo en Aranjuez y el Doce de Octubre.