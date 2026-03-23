Empieza la discusión del año en Medellín: la renovación del Plan de Ordenamiento Territorial

La última vez que se actualizó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín fue en 2014. Tras 12 años, desde la alcaldía se activó una hoja de ruta para una revisión de mediano plazo, teniendo en cuenta los vacíos y falencias que se han identificado en más de una década en temas de infraestructura, movilidad, medio ambiente, entre otros ítems que urgen de ajustes. Lo que se defina en este proceso trazará la hoja de ruta de la ciudad para los próximos 12 años, determinando cómo se intervendrá el territorio y bajo qué mecanismos se integrarán las realidades de las 16 comunas y los cinco corregimientos en un modelo de ciudad actualizado. “El Distrito, en su conjunto, ha identificado conflictos que deben resolverse desde un punto de vista técnico, e incluso normativo; incorporar normas que se han producido a nivel nacional, metropolitano, nuevos determinantes ambientales, que el Plan de Ordenamiento Territorial adoptado en 2014 hoy en día no contempla”, dijo Dany Granda Jaramillo, Coordinador General del POT. Lea más: Parques inundables: la nueva idea de Medellín para enfrentar las lluvias Desde la semana anterior iniciaron las audiencias públicas para socializar con los habitantes de cada comuna cómo se procederá con la revisión a mediano plazo. Hasta el momento se han llevado a cabo en Aranjuez y el Doce de Octubre.

La agenda de la revisión del POT

Bajo la premisa de organizar la hoja de ruta urbana de Medellín, el presidente del Concejo, Alejandro de Bedout Arango, detalló la agenda que marcará la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial este año. Según el corporado, el debate se centrará en decisiones críticas sobre vivienda, movilidad y espacio público, abarcando una reestructuración profunda de los sistemas estratégicos del Distrito: desde el componente ambiental —con énfasis en gestión del riesgo y adaptación climática— hasta los sistemas de ocupación del suelo, servicios públicos y el fortalecimiento del marco institucional que regirá el crecimiento de la ciudad. No todos los artículos del POT serán evaluados, por eso se habla de una revisión a mediano plazo que se centrará en el 78% del plan. El otro 22% queda pendiente, que incluye el componente estratégico, el modelo de ocupación e imaginario de la ciudad, la clasificación del suelo, la delimitación del suelo de protección en comunas y corregimientos, la estructura ecológica principal, las áreas de intervención estratégicas, las definiciones y clasificación del espacio público, los equipamientos, la movilidad, servicios públicos y el patrimonio.

El proceso de revisión consta de cinco etapas: la elaboración de estudios técnicos (ya lista), el seguimiento y evaluación del POT vigente, la concertación ambiental y la consulta ciudadana -que son las dos fases simultáneas en las que se encuentra actualmente el proceso- y la discusión y aprobación en el Concejo. “Una vez agotadas la concertación ambiental y la consulta ciudadana, el proyecto pasa al Consejo Territorial de Planeación, que emite concepto (no vinculante pero sí obligatorio en el procedimiento). Solo después de este paso el proyecto de acuerdo llega formalmente al Concejo para su estudio, debate y eventual aprobación”, agregó De Bedout.

Infraestructura: reto pendiente

Aunque Medellín lidera la proyección de construcción hotelera y turística con más de 69.000 metros cuadrados, el sector residencial enfrenta un rezago crítico: la urgencia de actualizarse frente a las nuevas tendencias y normativas de edificación. “En estos 12 años ha habido un cambio de tendencias en la vivienda que amerita revisar, como la vivienda turística, el co-living, que es cuando varias personas habitan en un mismo espacio, o el multi family. Las edificaciones que se hacían en aquel entonces eran distintas, razón por la cual, actualmente, se requiere una normatividad particular”, opinó Federico Estrada, gerente de La Lonja Propiedad Raíz. Otra de las asignaturas que se propuso en el POT de 2014, pero no se completó como se esperaba, fue el aprovechamiento de las áreas contiguas al río Medellín, para que la ciudad creciera “hacia adentro”. De varios proyectos que se contemplaron en las laderas del río, sólo el plan parcial de Ciudad del Río logró ser ejecutado. Estrada señaló que pese a que la presión constructora ha disminuido, el plan de intervenir los corredores del río y las laderas persiste. “Reconocemos que la gestión urbanística es compleja, pero la revisión del POT podría viabilizar trámites críticos como la obtención de licencias”, explicó. Entérese: ¿Dónde está el metro cuadrado más económico del Aburrá? De acuerdo con Estrada, el índice de construcción en Medellín ha disminuido comparativamente con los otros municipios. Señaló que la ciudad, a día de hoy, construye entre un 25% y 30% de la vivienda total del Valle de Aburrá, cuando la capital antioqueña ocupa un 66% del área metropolitana. La revisión del 78 % del POT en la etapa actual permitirá que la próxima administración complete el proceso y ejecute las obras urgentes en infraestructura y vivienda social, añadió Estrada.

Lo que dicen los expertos