¿En UdeA habrá hoy rector? En jaque decisión del CSU por denuncias y tensiones

Para hoy está citada la sesión del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia (CSU) que debe designar un nuevo rector para los próximos tres años; no obstante, la elección podría truncarse.

Inicialmente, esta cita había sido planteada para el miércoles pasado, 10 de junio, pero a unos minutos de iniciar la reunión, la aplazaron debido a un vicio de forma detectado a última hora.

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“El CSU revisó el avance del actual proceso y, como parte de ese análisis, identificó que el tiempo transcurrido entre la fecha de la inscripción de aspirantes a la rectoría y la fecha fijada para la designación de rector no fue de por lo menos un mes, tal como lo señala el Acuerdo Superior 023 de 1994”, explicaron.

El otro motivo expuesto es que tampoco habían transcurrido los 20 días hábiles entre la acreditación de los candidatos y el inicio de la difusión de los nombres y hojas de vida con la sesión de designación, como también está normatizado.

Ahora el problema es de otro orden. Resulta que posterior al aplazamiento, un grupo de profesores organizados en la denominada Mesa Ético Política interpuso un derecho de petición ante el Ministerio de Educación, la Procuraduría y el mismo CSU en aras de que clarifiquen qué garantías de transparencia se están dando, además de que manifiestan que podría haber funcionarios actuando en favor de Luquegi Gil Neira, el candidato que consideran más cercano al presidente Petro. De paso, se estaría violando la autonomía universitaria.

Vale la pena recordar que inicialmente se presentaron diez aspirantes al cargo de rector de la UdeA y en un primer filtro donde se analizó la documentación para ver si cumplían los requisitos quedó descabezado uno. Así, siguieron en la contienda John Mario Muñoz, Iván Darío Ocampo, Luquegi Gil, Claudia Patricia Puerta, Jaime Andrés Cano, Felipe Andrés Gil Barrera, Tarcilo Torres, Edwin Rolando González y Magali Andrea Montoya.

Estos fueron invitados el 3 de junio a un foro para que presentaran sus propuestas, pero el evento se truncó por disturbios en el campus. Al día siguiente, hubo una consulta interestamentaria en la que Gil Neira obtuvo 4.206 apoyos, mientras que el segundo, Muñoz, sacó 1.677 y la tercera, Puerta, alcanzó 1.639. Esta última, sin embargo, renunció a su aspiración el 9 de junio.

Aunque la consulta no es vinculante y es el CSU el que tiene la última palabra, en mentideros universitarios las cábalas han dado por favorito a Gil Neira, no solo por el apoyo de las mayorías, sino porque también, según versiones, le habría ganado el pulso dentro del Gobierno a John Mario Muñoz –hermano del exsenador petrista León Fredy Muñoz– con ayuda de la exministra Carolina Corcho.

De acuerdo con María Isabel Duque, integrante de la Mesa Ético Política y representante profesoral ante el CSU, son varios los factores que harían pensar en que Gil Neira ha tenido ventajas. Para comenzar, este estuvo entre los posibles reemplazantes del exrector John Jairo Arboleda a finales del año pasado cuando el Gobierno lo suspendió temporalmente, y aunque no quedó, fue nombrado como vicerrector, cargo que ejerció hasta pocos días antes de lanzar su actual candidatura.

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Además, según Duque, genera suspicacia que días después de posesionado retiró la demanda que la universidad había interpuesto contra la medida de inspección especial decretada por el MinEducación, que sigue vigente. Así mismo, otros candidatos aseguran que lo habrían visto en Urabá haciendo campaña con una alta funcionaria de Regionalización y con el delegado del MinEducación ante el CSU, Juan Carlos Bolívar Sandoval.

“El derecho de petición solicita aclarar la participación del Ministerio y si ha existido una injerencia indebida en la campaña. Además, como vicerrector general, (Gil Neira) tuvo acceso privilegiado a información y bases de datos, lo que generó una desigualdad de condiciones frente a los otros candidatos”, agregó Duque.

Y si bien el punto de la información privilegiada y las posibles ventajas por el cargo se podrían rebatir con que los estatutos les permiten a los rectores participar por una reelección, Duque apunta que nunca antes el alma máter antioqueña había tenido una administración puesta por el mismo MinEducación, como la actual. “Que el mismo Ministerio promocione una campaña sobre otras o a alguien que ya tenían planeado designar representa una injerencia indebida en la autonomía universitaria”, apuntó.

Aunque el plazo para responder el derecho de petición se vence mucho después de la reunión de hoy, el tema está en la agenda del CSU, antes de pasar a la elección de rector y esto pondría en vilo el siguiente punto, pues otra solicitud es que no se tome una decisión hasta no hacer claridad sobre lo expuesto.