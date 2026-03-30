¿Desparchado en Medellín? Lanzan plataforma que le arma ‘El Parche’ gratis para disfrutar de la ciudad

‘El Parche’, así es el nombre de la nueva plataforma digital gratuita que anunció la Alcaldía de Medellín para que la ciudadanía pueda disfrutar de diferentes contenidos y actividades durante sus horas de descanso.
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Esta iniciativa, de acuerdo con la administración municipal, surgió con el propósito de brindar más y mejores alternativas a las personas en los momentos que no tienen ningún plan, pues en muchas ocasiones ese tipo de espacios de desconexión se pueden convertir en soledad o en depresión, afectando la salud mental y emocional.