¿Desparchado en Medellín? Lanzan plataforma que le arma ‘El Parche’ gratis para disfrutar de la ciudad

Esta iniciativa, de acuerdo con la administración municipal, surgió con el propósito de brindar más y mejores alternativas a las personas en los momentos que no tienen ningún plan, pues en muchas ocasiones ese tipo de espacios de desconexión se pueden convertir en soledad o en depresión, afectando la salud mental y emocional.

‘El Parche’, así es el nombre de la nueva plataforma digital gratuita que anunció la Alcaldía de Medellín para que la ciudadanía pueda disfrutar de diferentes contenidos y actividades durante sus horas de descanso.

A través de esta plataforma, se podrá acceder a clases virtuales, libros digitales, videos educativos, películas y otras herramientas para el cuidado y el bienestar de la ciudadanía, donde también están incluidos los programas Salvavidas y Línea Amiga.

“Hoy quiero hablarte sobre salud mental. Se acerca Semana Santa que para algunos es tiempo de reflexión o descanso, pero sabemos que para otras personas pueden ser días difíciles. Está bien si te sientes triste o abrumado, en la Alcaldía de la gente estamos para acompañarte. Lo primero es que puedes llamar a la línea 444 44 48 donde las 24 horas hay profesionales disponibles que te orientan en momentos de crisis. Pero, además, creamos El Parche para que siempre tengas algo para hacer y distraerte”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

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Simultáneamente, ‘El Parche’ tiene contenidos en cuanto al aprovechamiento de las redes sociales y sugiere ideas y planes para evitar el aburrimiento o la monotonía.

Para acceder a la plataforma, puede ingresar al link www.medellin.gov.co/elparche, donde encontrará no sólo planes para salir y divertirse según su lugar de residencia o zona de preferencia, sino también actividades que fácilmente se pueden desarrollar desde casa.

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