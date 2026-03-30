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¿Desparchado en Medellín? Lanzan plataforma que le arma ‘El Parche’ gratis para disfrutar de la ciudad

Esta iniciativa incluye planes para hacer en casa o también en otros sitios de la ciudad.

  • Cine al aire libre en el Parque de los Deseos de Medellín. FOTO: Alcaldía de Medellín
    Cine al aire libre en el Parque de los Deseos de Medellín. FOTO: Alcaldía de Medellín
El Colombiano
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hace 1 hora
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‘El Parche’, así es el nombre de la nueva plataforma digital gratuita que anunció la Alcaldía de Medellín para que la ciudadanía pueda disfrutar de diferentes contenidos y actividades durante sus horas de descanso.

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Esta iniciativa, de acuerdo con la administración municipal, surgió con el propósito de brindar más y mejores alternativas a las personas en los momentos que no tienen ningún plan, pues en muchas ocasiones ese tipo de espacios de desconexión se pueden convertir en soledad o en depresión, afectando la salud mental y emocional.

A través de esta plataforma, se podrá acceder a clases virtuales, libros digitales, videos educativos, películas y otras herramientas para el cuidado y el bienestar de la ciudadanía, donde también están incluidos los programas Salvavidas y Línea Amiga.

“Hoy quiero hablarte sobre salud mental. Se acerca Semana Santa que para algunos es tiempo de reflexión o descanso, pero sabemos que para otras personas pueden ser días difíciles. Está bien si te sientes triste o abrumado, en la Alcaldía de la gente estamos para acompañarte. Lo primero es que puedes llamar a la línea 444 44 48 donde las 24 horas hay profesionales disponibles que te orientan en momentos de crisis. Pero, además, creamos El Parche para que siempre tengas algo para hacer y distraerte”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

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Simultáneamente, ‘El Parche’ tiene contenidos en cuanto al aprovechamiento de las redes sociales y sugiere ideas y planes para evitar el aburrimiento o la monotonía.

Para acceder a la plataforma, puede ingresar al link www.medellin.gov.co/elparche, donde encontrará no sólo planes para salir y divertirse según su lugar de residencia o zona de preferencia, sino también actividades que fácilmente se pueden desarrollar desde casa.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la plataforma ‘El Parche’ de Medellín?
Es un ecosistema digital gratuito lanzado por la Alcaldía para ofrecer contenidos de entretenimiento, educación y salud mental. Su objetivo es brindar compañía y actividades productivas para evitar estados de soledad o depresión.
¿Cómo funciona la Línea Amiga de Medellín?
Es un servicio de atención profesional disponible las 24 horas del día a través del número 444 44 48. Ofrece orientación y acompañamiento en momentos de crisis emocional o dudas sobre salud mental.
¿Tiene algún costo acceder a los cursos y películas de El Parche?
No, todos los contenidos alojados en www.medellin.gov.co/elparche son de acceso libre y gratuito para toda la ciudadanía, como parte de la estrategia de bienestar de la administración municipal.

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