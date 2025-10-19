Los problemas que arman caos afuera del Hotel Nutibara, Medellín

La palabra bolitrón puede parecerle desconocida a muchas personas, pero este juguete que se hizo popular hace cerca de 20 años en el país —y que consistían en una “bolsa” de agua con un “muñequito” en su interior, que al ser presionada hacía que este se moviera al otro extremo— es la síntesis perfecta de lo que hoy acontece en el Centro de Medellín con su problemática de ventas informales desbordadas y habitantes de calle.
Y es que si bien se observa todo el día la presencia de personal de Espacio Público y de gestores de Convivencia, la situación parece no tener control desde que se desmontó el cerramiento a la Plaza de Botero. De hecho, si bien tras este desmonte había cierta armonía, esta se habría ido perdiendo y lo que antes era un bulevar para caminar, se he vuelto en todo un bazar persa en el que los venteros se explayan por todo el viaducto del metro desde el Parque Berrío hasta la Avenida Primero de Mayo.