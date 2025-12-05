x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Más de 480.000 rollos se vendieron en el Sushi Master 2025

Del 24 al 30 de noviembre, más de doce ciudades del país pudieron comer rollos de sushi por 21.000 pesos gracias al Sushi Master 2025, el festival gastronómico organizado por Tulio Recomienda dedicado exclusivamente a esta preparación asiática.

  • En 2017 se realizó la primera edición del Sushi Master. FOTO: Carlos Velásquez
    En 2017 se realizó la primera edición del Sushi Master. FOTO: Carlos Velásquez
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 horas
bookmark

Durante siete días, los colombianos pudieron probar rollos de sushi solo por 21.000 pesos en el Sushi Master 2025. Este festival gastronómico, que hace parte del repertorio anual del influencer Tulio Recomienda, tuvo un impacto millonario en los restaurantes participantes y en el paladar de los comensales de esta preparación asiática.

Lea: Gastronomía: la apuesta para que la gente vuelva al centro de Medellín

“Cuando decidimos embarcarnos en esta aventura, jamás imaginamos que Colombia podía abrazar el sushi con tanta fuerza, con tanta pasión y con un entusiasmo tan contagioso”, aseguró Tulio en sus redes sociales.

En total, del 24 al 30 de noviembre, se vendieron 480.397 rollos de sushi, que equivalen a más de 10.000 millones de pesos para los restaurantes que concursaron en Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Villavicencio, Pereira, Cartagena, Montería, Neiva, Ibagué, Popayán, Manizales y Armenia.

Tulio manifestó su sorpresa ante las cifras alcanzadas en la edición de este año. “Hoy miro estos números y todavía me cuesta procesarlos. Jamás pensé que podríamos llegar tan alto”, aseguró. En el Sushi Master 2024 se vendieron 438.898 rollos de sushi, lo que significa que en 2025 se prepararon casi 50.000 platos más.

Como cada uno de los festivales gastronómicos de Tulio, este también tendrá ganadores que aún no han sido revelados. Por ahora se sabe que por medio de la aplicación Tulio Recomienda fueron recibidos 87.000 votos que definirán a los campeones de esta edición.

En Antioquia participaron más de 26 restaurantes que podrían convertirse en la casa de uno de los mejores sushis del departamento. Sushi Light, Ikigai Fusion Food, Sahori,

Bhee Cocina Creativa, Sushi Express, Daisuki Sushi Bar, Wasabi Sushi & Bar y Sushidushi fueron algunos de los concursantes que ahora están a la espera de conocer las opiniones de aquellos que probaron sus rollos en el festival gastronómico.

Siga leyendo: La Plaza de Wein mueve la economía local: edición navideña reunirá más de 400 marcas en Medellín

Temas recomendados

Cultura
Gastronomía
Restaurantes
Sushi
Tulio Zuloaga
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida