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Dos personas fueron asesinadas en balacera en la Plaza Zea, en el centro de Medellín: dispararon desde un taxi

Una de las víctimas falleció en el sitio, mientras que la segunda agonizó varios días hasta fallecer en un centro asistencial. Se investiga si se trata de ajuste de bandas criminales.

  • En este punto de la Plaza Zea, en el centro de Medellín, ocurrió el asesinato de estos dos hombres. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
    En este punto de la Plaza Zea, en el centro de Medellín, ocurrió el asesinato de estos dos hombres. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

22 de junio de 2026
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Desde un taxi, varios hombres armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraba en la Plaza Zea, en el centro de Medellín. Estos impactos dejaron, inicialmente, a un hombre muerto y a otro gravemente herido. Después de una agonía, la segunda víctima de estos hechos también falleció.

El ataque se registró a finales de la semana pasada en la carrera 52A con la calle 53, en el barrio Tejelo, comuna 10 (La Candelaria), en el centro de Medellín. Un taxi se acercó a este parque y le disparó a Simón Carmona Ruiz, de 25 años, y a Brahian Grisales Hoyos, de 24 años y quien era conocido como Chamaco.

En el lugar de los hechos falleció Simón por tres impactos de bala en la cabeza, mientras que la Policía trasladó al Hospital San Vicente Fundación a Brahian, quien recibió dos impactos de arma de fuego en la cabeza, que desde el primer momento lo tuvieron en estado crítico.

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Pero tras tres días de agonía en este centro asistencial, donde recibió atención de urgencia, finalmente falleció debido a que el impacto en la cabeza le generó las lesiones fatales, según el informe entregado por los agentes del CTI de la Fiscalía.

Sobre los móviles de este ataque las autoridades aún no tienen una versión clara de los hechos, aunque la primera hipótesis estaría relacionada con ajustes de cuentas entre estructuras criminales dedicadas a la venta de estupefacientes entre los habitantes de calle.

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Con base en las cámaras de seguridad, las autoridades ya tienen la información del taxi utilizado para llegar a este sitio para perpetrar este doble asesinato, así como las características de los criminales que dispararon.

Con este doble asesinato, en la comuna 10 (La Candelaria) se han presentado 28 asesinatos, seis menos que los casos ocurridos en 2025, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc). Esta es la zona de la ciudad con más muertes violentas.

Según las primeras indagaciones, nueve de los crímenes registrados en esta parte de la ciudad estarían relacionados con estructuras criminales, mientras que otros nueve serían por situaciones de convivencia.

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