La inspiradora vida de Donny: del desastre de Gramalote a liderar una productora de rap en Medellín

La infancia de Donny Leal se fragmentó junto con las casas, las calles y la iglesia del pequeño municipio de Gramalote, en el Norte de Santander, cuando la tierra se lo tragó en 2010, el año en que Colombia vivió las peores inundaciones y deslizamientos de su memoria reciente. Pese a las adversidades y a las peripecias que le tocó vivir, se abrió paso en la industria musical, se volvió un rapero reconocido y hoy lidera su propia productora en Medellín.
La historia de Donny y su mamá Mildred trascendió los escenarios y llegará a la pantalla grande. Ambos son protagonistas de El juego de la vida, un documental dirigido por Andrés Ruiz que se estrenará el 7 de mayo y que es el resultado de más de diez años de investigación de la Universidad de los Andes sobre la pobreza y sus trampas en el país.
Volvamos a Donny. Tenía apenas 10 años cuando sintió el suelo rasgarse bajo sus pies. La falla geológica sobre la que fue construido el pueblo se activó con un sismo cercano, y las lluvias de La Niña terminaron por despertar el hambre de la tierra. De ese diciembre le quedó grabado un crujir que no callaba, el estruendo de las ceibas al caer y la sirena que nunca supo que existía hasta que la escuchó retumbar por todas sus calles.