Este es el Penthouse decomisado a alias El Hacker en El Poblado: hasta el baño estaba blindado

Una casa con una lujosa red de telecomunicaciones y hasta una puerta blindada en el baño formaban parte de las excentricidades que tenía el lujoso penthouse que le incautaron el 15 de mayo pasado a Carlos Arturo Escobar Marín, alias El Hacker, de acuerdo con un video difundido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La edificación se encuentra ubicada en la calle 16 sur con la carrera 35, en el apartamento 1002 de la unidad residencial Praderas, y según especificaron desde esta entidad del Gobierno Nacional ya está en su poder para iniciar el proceso de restablecimiento a las víctimas y antes de ello, hicieron un inventario sobre lo que había dentro de la propiedad.
La propiedad de 389 metros cuadrados tenía una piscina privada los investigadores encontraron un hueco en el que estaría instalada una cámara que vigilaba quiénes entraban y salían de la propiedad y que estaba al costado izquierdo del ascensor del décimo piso de esta edificación, por la cual este hombre, según contratos, pagaba 3.340.000 pesos mensuales.