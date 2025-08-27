Alerta por 189 casos de posibles irregularidades urbanísticas detectadas en solo dos meses en Medellín

En solo los dos últimos meses, en Medellín las autoridades han detectado 189 por posibles irregularidades urbanísticas, como movimientos de tierra no permitidos y construcciones sin las debidas licencias, las cuales podrían dar pie a sanciones económicas para los dueños de las respectivas propiedades y hasta ordenar demoliciones.
Los hallazgos se dieron gracias al nuevo sistema de monitoreo satelital que está implementando la Alcaldía a través de la plataforma Planet, en un plan piloto que se lleva a cabo en varias zonas de la ciudad y que podía generalizar para todo el territorio. Este permite llevar un control en tiempo real, día a día con base en imágenes satelitales que permiten comparar la evolución de las zonas.
En los aproximadamente sesenta días que este lleva en operación ha arrojado 903 comparaciones digitales y de ahí se han generado los 189 reportes de posibles irregularidades.