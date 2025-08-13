Denuncian seguimiento y hostigamiento a la casa del presidente de la ONG Corpades en Medellín: esto se sabe

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) denunció que su presidente, el líder social Luis Fernando Quijano, ha sido objeto de seguimientos y toma de fotografías por parte de desconocidos en vehículos, durante más de ocho días consecutivos, en el sector donde reside en Medellín.
Según la organización, varios vecinos alertaron al cuadrante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL) sobre estas actividades sospechosas que se registraron en la noche de este martes, pero los uniformados no habrían hecho presencia en el lugar.