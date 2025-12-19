Daniel Quintero tendrá que retractarse sobre las acusaciones que le hizo al concejal Sebastián López

El pasado mes de noviembre el exalcalde Daniel Quintero y el concejal de Medellín Sebastián López tuvieron un nuevo encontrón en redes sociales. Esta vez el exalcalde acusó a López de “tener controlada” la Procuraduría de Antioquia.
Quintero dijo lo siguiente en un video que publicó en sus diferentes redes sociales: “Este es un mensaje para el señor procurador Gregorio Eljach; este Concejal de Medellín está diciendo públicamente que tiene controlada a la Procuraduría de Antioquia y que a él no le pasa absolutamente nada ni le va a pasar nada y que por el contrario, va a buscar como joderme a mi usando la Procuraduría; él viene haciendo lo que voy a mostrar en el video y le pido al señor Procurador que se tomen cartas en el asunto...”.