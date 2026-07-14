Daniel Quintero se dedicó a crear polémicas empresas: Desde generación de energía hasta de tierras raras

EL COLOMBIANO ya había escrito sobre la firma de abogados que fundó el actual superintendente de Salud Daniel Quintero, pero resulta que el también exalcalde de Medellín se dedicó a crear empresas a diestra y siniestra, todas con poco o nada de sustrato material.
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Las compañías nuevas obedecen a un libreto calcado. Todas, incluso Quintero Calle Lawyers, el bufete legal, fueron creadas el mismo 8 de diciembre de 2025 en la Cámara de Comercio de Bogotá, figuran con un mismo domicilio, los capitales suscritos son mínimos y con un accionista único: Daniel Quintero Calle.
La influenciadora Gloria Jaramillo, más conocida como Tyche, publicó en su cuenta de X los nombres de las otras tres compañías nuevas de Quintero: Reeco Mining, NeuraTork Robotics y MEV.
En teoría, Reeco Mining está en la categoría de explotación de oro y otros metales preciosos; en respuesta a un comentario del periodista Melquisedec Torres, Quintero explicó que el nombre es como una sigla para simplificar la expresión en inglés Rare earth eco mining, que traduce algo así como “minería ecológica de tierras raras”.