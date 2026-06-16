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¿Quién era el hombre cuyo cuerpo fue hallado flotando en las aguas del río Medellín?

El cadáver fue reportado el sábado pasado a la altura del puente de la calle Colombia. Es el número 17 en lo que va de este año.

  • El cadáver fue rescatado en la mañana del sábado 13 de junio, a la altura del puente vehicular de la Calle Colombia. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ-Q’HUBO
    El cadáver fue rescatado en la mañana del sábado 13 de junio, a la altura del puente vehicular de la Calle Colombia. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ-Q’HUBO
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Las autoridades todavía no han establecido las causas de la muerte de una persona cuyo cuerpo fue hallado durante el fin de semana en el cauce del río Medellín.

Le recomendamos leer: Hallan cuerpo sin vida en el río Medellín, a la altura del puente de la Madre Laura

El cadáver que flotaba en las sucias aguas, a la altura del puente vehicular de la Calle Colombia, fue visto por personas que pasaban por el lugar y lo reportaron ante las autoridades.

Esto dio lugar a una operación de rescate por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quienes llegaron al sitio y confirmaron la veracidad de la versión. Luego procedieron a hacer la extracción hacia las diez de la mañana del pasado sábado, 13 de junio.

Luego, le entregaron el cuerpo sin vida...

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