x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Le llueven críticas a concejal de Medellín que salió con un bate en la mano a “declararles la guerra” a manifestantes

Andrés “el Gury” Rodríguez fue grabado en la jornada de manifestaciones pro palestina en Medellín amenazando a un grupo de ciudadanos y pretendiendo cumplir las funciones de la fuerza pública.

  • El concejal del Centro Democrático, Andrés Rodríguez, amenazando manifestantes en la ciudad de Medellín. FOTO: Captura de video
    El concejal del Centro Democrático, Andrés Rodríguez, amenazando manifestantes en la ciudad de Medellín. FOTO: Captura de video
Álvaro Guerrero Arango
Álvaro Guerrero Arango

Metro

hace 12 horas
bookmark

Entre la noche del martes y la mañana de este miércoles a través de redes sociales le han llovido críticas y reclamos de diversos sectores ciudadanos y políticos al concejal de Medellín, Andrés “el Gury” Rodríguez.

La razón es que se han difundido una serie de videos donde se le ve al concejal, vestido todo de negro, y con un bate de béisbol en la mano, provocando y amenazando a un grupo de manifestantes que salieron a las calles para protestar en contra del genocidio de Israel a Palestina.

“Porque me da la gana”, se le oye responder a Rodríguez cuando una ciudadana le pregunta que qué hace con un bate en la mano y detrás de un grupo de oficiales de la UNDMO (antes ESMAD).

Puede leer: Piden investigar a “el Gury”, concejal del CD en Medellín, por hostigar a un compañero de la oposición

Aunque la mayor parte de la jornada de manifestaciones transcurrió pacíficamente, sobre el final de la tarde se presentaron actos de vandalismo y de intimidación de algunas personas que estaban en la marcha en unos locales comerciales en el sector de El Poblado, donde se encontraban familias y niños, que pasaban un mal rato.

Allí tuvo que haber intervención de la Fuerza Pública de la ciudad, según han defendido las autoridades locales. Según la Alcaldía, 10 funcionarios de la secretaría de Seguridad resultaron heridos. Sin embargo, los manifestantes denunciaron que en esa intervención sufrieron abusos.

Pasada esa trifulca fue que apareció “el Gury” vestido de supuesto vengador. "A partir de este momento le declararo la guerra a todos ustedes. Van a tener quien los enfrente, que todo el mundo sepa que aquí hay un güevudo que no les tiene miedo", dijo el Concejal, quien, a través de amenazas violentas, cuestionaba a los violentos.

“¿Qué me van a hacer”, desafiaba el concejal a unos manifestantes. Alguno le respondió: “Hablemos”. “No, no, hablemos nada”, replicó Rodríguez a los gritos.

Las críticas señalan duramente esa actitud amenazante y provocadora de violencia, agravada al venir de un concejal, escogido por voto popular, de quien la ciudadanía espera respeto, responsabilidad, honestidad y un comportamiento ejemplar.

Siga leyendo: La paradoja del 7 de octubre: una marcha pro Palestina en la fecha del horror de Hamás en Israel

Hasta el momento, ningún otro concejal del Centro Democrático ni ningún alto funcionario de la Administración Distrital, ha respaldado o celebrado (al menos públicamente) las acciones de este concejal, pese a que han manifestado su rechazo a la violencia en las marchas y su apoyo a la intervención de la Fuerza Pública. ¿Lo sancionarán?

Temas recomendados

Orden público
Concejo de Medellín
Marchas
Manifestaciones
Concejales
Medellín
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida