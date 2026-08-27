Llega un coronel al comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá: será el primero en 16 años

La Policía Nacional anunció cambios en los comandos regionales con la llegada del nuevo gobierno. Entre los relevos se anunció la salida del general Henry Yesid Bello Cubides del comando de la Policía Metropolitana, quien será reemplazado por un coronel, el primero que llega a este cargo desde 2010. También habrá relevo en Policía Antioquia. Quien llegará al comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá será el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, quien se desempeñaba como subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y ya cuenta con experiencia en Medellín, puesto que ejerció como subcomandante en la ciudad hace dos años.

El coronel Fajardo será el primer comandante en propiedad de la Policía Metropolitana en 16 años. El último en hacerlo con ese rango fue el actual secretario de Seguridad de Antioquia, el general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien estuvo entre 2009 y 2010 en este cargo, el cual dejó para el curso de ascenso a general. El nuevo comandante de la Policía Metropolitana es administrador policial y especialista en seguridad. Además de los cargos ya mencionados, también fue comandante del Departamento de Policía Vichada y agregado de Policía en Perú, como cargos destacados. Tiene 259 felicitaciones y 63 condecoraciones. Entérese: William Castaño es el nuevo comandante de la Policía Metropolitana: deja la dirección de Carabineros Por su parte, el general Bello Cubides quedará a cargo de la Región 6 de la Policía Nacional, la cual abarca la administración de Antioquia, Córdoba y Chocó. Es de destacar que ya ejercía simultáneamente este cargo de manera encargada a su comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, al cual llegó el pasado 16 de febrero. Es de destacar que el coronel Fajardo se encuentra en el curso de ascenso a general, el cual está previsto que culmine en diciembre, lo cual habría sido clave para que se le diera la gabela para llegar a este comando. Le puede interesar: Siguen sin cumplir el año: el general Óscar Lamprea deja la Policía Metropolitana de Medellín

Cambios en la Policía Antioquia

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán también saldrá del comando de la Policía Antioquia, luego de casi un año en el cargo, en medio de este revolcón institucional con la llegada del nuevo gobierno y del nuevo director de la institución, el general Jesús Alejandro Barrera Peña. Será reemplazado por el coronel Luis Fernando Serna Zapata, quien viene de ser jefe de la Unidad de Aviación Policial en la Dirección Antinarcóticos. Lleva 27 años en la institución y tiene especialización en administración aeronáutica de la Universidad Militar Nueva Granada.

Fue jefe de esquema de seguridad del Congreso de la República, jefe de Seguridad Operacional Aeronáutica, como cargos más destacados en su trayectoria dentro de la Policía Nacional. Además, domina el inglés y el francés. En cuanto al rumbo del coronel Muñoz, hasta el momento no se ha informado para qué cargo será enviado o si se le pedirá la baja de la institución. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes