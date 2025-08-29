Líos de la caja menor de Daniel Quintero: Contraloría General se llevó el caso para Bogotá

La Contraloría General de la República (CGR) decretó la intervención funcional de oficio a las investigaciones que adelanta desde 2023 la Contraloría de Medellín por las presuntas irregularidades en el manejo de la caja menor del despacho del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, hoy en busca de ser un candidato firme a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2026. Con esta decisión, el órgano de control se lleva ese proceso para Bogotá y deberá determinar si se constituyó una responsabilidad fiscal.
La CGR asume entonces el proceso y la Contraloría Distrital de Medellín deberá transferir la titularidad funcional del caso, suspender las actividades en curso sobre el mismo y enviar las diligencias respectivas a la instancia nacional de control para que siga el curso de las investigaciones.
En la resolución de la CGR, con fecha de este 20 de agosto, consta que la decisión se tomó luego de que el abogado Gustavo Quintero Navas solicitara a la entidad nacional asumir la intervención funcional prevalente excepcional a las investigaciones por ese proceso de responsabilidad fiscal. Concretamente, según lo expuesto en la resolución, se habla de la investigación sobre la “autorización y certificación de gastos por concepto de servicio de restaurante con cargo al Fondo Fijo Reembolsable 067”.
En el documento de la Contraloría se indica que el abogado Quintero Navas fundamentó su solicitud en que el equipo de auditoría logró evidenciar que entre el año 2022 y el 30 de junio de 2023 “se presentaron gastos con cargo al Fondo Fijo Reembolsable 067 por concepto de servicios de restaurante por un valor total de $124’566.005, de los cuales el ordenador del gasto autorizó y certificó solo $7’799.790 para atender reuniones de carácter oficial que se encontraban en la agenda del señor alcalde”.
En consecuencia, esto significaría que alrededor de $116 millones no fueron autorizados ni certificados para el cumplimiento de funciones o delegaciones de misión oficial del alcalde Quintero, lo que indicaría que se hicieron compras individuales o personales, en algunos casos de comida muy costosa, lo que habría afectado la eficiencia del gasto público.